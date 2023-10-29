https://ria.ru/20231029/izrail-1905955458.html

Нетаньяху удалил пост с обвинениями в адрес служб безопасности

Нетаньяху удалил пост с обвинениями в адрес служб безопасности - РИА Новости, 29.10.2023

Нетаньяху удалил пост с обвинениями в адрес служб безопасности

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после критики удалил пост в соцсети X о том, что перед эскалацией палестино-израильского конфликта службы... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:20

2023-10-29T12:20

2023-10-29T12:20

в мире

израиль

восточный иерусалим

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после критики удалил пост в соцсети X о том, что перед эскалацией палестино-израильского конфликта службы безопасности не предупредили его о возможном нападении палестинского движения ХАМАС, сообщает издание Times of Israel. Ранее лидер израильской оппозиции Яир Лапид заявил, что Нетаньяху "пересек красную черту", обвиняя армию и службы безопасности страны в неудачах после начала эскалации конфликта. "Поскольку возмущение по поводу его комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло, премьер-министр Беньямин Нетаньяху удалил это заявление", - пишет газета. Ранее Нетаньяху впервые заговорил о личной ответственности за провал в предотвращении нападения ХАМАС 7 октября, заявив, что после войны ответы придется дать всем, включая его самого. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

израиль

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, яир лапид (министр иностранных дел израиля), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху