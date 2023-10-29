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Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, сообщили СМИ

Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.10.2023

Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, сообщили СМИ

Израиль за последний час усилил бомбардировки на севере сектора Газа, в особенности вблизи лагеря для беженцев Джабалия, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T02:45

2023-10-29T02:45

2023-10-29T05:56

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

хамас

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Израиль за последний час усилил бомбардировки на севере сектора Газа, в особенности вблизи лагеря для беженцев Джабалия, сообщает телеканал Al Jazeera."За последний час Израиль усилил бомбардировки на севере сектора Газа, особенно вблизи лагеря беженцев Джабалия, где был атакован целый район и полностью разрушены десятки жилых домов", — передает телеканал.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы, приостановив поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным минздрава анклава, превысило восемь тысяч, около 20 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас