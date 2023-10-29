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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 29.10.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:07
2023-10-29T13:07
2023-10-29T14:56
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована я ряде городов к югу и северу от тель-авивской агломерации, включая города Герцлия и Кфар-Саба.На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве и в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована я ряде городов к югу и северу от тель-авивской агломерации, включая города Герцлия и Кфар-Саба.
На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.