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В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 29.10.2023
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13:07 29.10.2023 (обновлено: 14:56 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/iz-1905961117.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 29.10.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T13:07
2023-10-29T14:56
в мире
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована я ряде городов к югу и северу от тель-авивской агломерации, включая города Герцлия и Кфар-Саба.На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.
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в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве и в центральной части Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖилой дом в Тель-Авиве, поврежденный в результате обстрела со стороны сектора Газа
Жилой дом в Тель-Авиве, поврежденный в результате обстрела со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жилой дом в Тель-Авиве, поврежденный в результате обстрела со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована я ряде городов к югу и северу от тель-авивской агломерации, включая города Герцлия и Кфар-Саба.
На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.
 
В миреТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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