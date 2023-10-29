https://ria.ru/20231029/iz-1905961117.html

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 29.10.2023

В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:07

2023-10-29T13:07

2023-10-29T14:56

в мире

тель-авив

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905727356_0:0:2729:1536_1920x0_80_0_0_88245760eb44a2b7a056e6344cfed718.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в Тель-Авиве, а также в центральной части Израиля, передает корреспондент РИА Новости.В небе над городом была активирована система ПРО "Железный купол", и прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована я ряде городов к югу и северу от тель-авивской агломерации, включая города Герцлия и Кфар-Саба.На данный момент информация о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступала.

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль