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Прокурор МУС призвал убрать препятствия для поставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 29.10.2023
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21:37 29.10.2023 (обновлено: 21:38 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/gumpomosch-1906032939.html
Прокурор МУС призвал убрать препятствия для поставки гумпомощи в Газу
Прокурор МУС призвал убрать препятствия для поставки гумпомощи в Газу - РИА Новости, 29.10.2023
Прокурор МУС призвал убрать препятствия для поставки гумпомощи в Газу
Прокурор базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в видеообращении заявил о необходимости беспрепятственно доставить гуманитарную... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:37
2023-10-29T21:38
в мире
палестина
израиль
рияд аль-малики
хамас
оон
международный уголовный суд
восточный иерусалим
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ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Прокурор базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в видеообращении заявил о необходимости беспрепятственно доставить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа. Прокурор МУС сообщил, что в воскресенье посетил КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом. "В настоящее время фундаментально важно, чтобы не было никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи детям, женщинам и мужчинам, гражданскому населению. Это невинные люди, они имеют на это право согласно международному гуманитарному праву", - заявил Хан в видеообращении, опубликованном соцсетях.Он также отметил, что надеется посетить сектор Газа и Израиль, пока находится в этом регионе. В четверг глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который посетил Гаагу и Международный уголовный суд, заявил на пресс-конференции, что ситуация в секторе Газа требует немедленного вмешательства прокурора суда. Ранее Международный уголовный суд (МУС) рассказал РИА Новости, что ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию и о новых преступлениях. В инстанции отметили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. Палестина присоединилась к Римскому статуту 2 января 2015 года и признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с 13 июня 2014 года", говорится в документах суда. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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в мире, палестина, израиль, рияд аль-малики, хамас, оон, международный уголовный суд, восточный иерусалим
В мире, Палестина, Израиль, Рияд аль-Малики, ХАМАС, ООН, Международный уголовный суд, Восточный Иерусалим
Прокурор МУС призвал убрать препятствия для поставки гумпомощи в Газу

Прокурор МУС Хан призвал убрать препятствия для поставки гумпомощи в сектор Газа

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Прокурор базирующегося в Гааге Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в видеообращении заявил о необходимости беспрепятственно доставить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.
Прокурор МУС сообщил, что в воскресенье посетил КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом.
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"В настоящее время фундаментально важно, чтобы не было никаких препятствий для доставки гуманитарной помощи детям, женщинам и мужчинам, гражданскому населению. Это невинные люди, они имеют на это право согласно международному гуманитарному праву", - заявил Хан в видеообращении, опубликованном соцсетях.
Он также отметил, что надеется посетить сектор Газа и Израиль, пока находится в этом регионе.
В четверг глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, который посетил Гаагу и Международный уголовный суд, заявил на пресс-конференции, что ситуация в секторе Газа требует немедленного вмешательства прокурора суда.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) рассказал РИА Новости, что ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию и о новых преступлениях. В инстанции отметили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента недавней эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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Палестина присоединилась к Римскому статуту 2 января 2015 года и признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных "на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, с 13 июня 2014 года", говорится в документах суда.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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