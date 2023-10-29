https://ria.ru/20231029/gumpomosch-1905977282.html

В ООН заявили о проблемах с гумпомощью для Газы из-за отключения света

В ООН заявили о проблемах с гумпомощью для Газы из-за отключения света - РИА Новости, 29.10.2023

В ООН заявили о проблемах с гумпомощью для Газы из-за отключения света

Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер сообщил американскому телеканалу CNN, что, как ожидается, еще 40... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:08

2023-10-29T15:08

2023-10-29T15:08

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израиль

палестина

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Палестине Самер Абдельджабер сообщил американскому телеканалу CNN, что, как ожидается, еще 40 грузовиков с помощью прибудут в воскресенье в Газу, однако, по его словам, нужно больше. "Мы надеемся сегодня, что сможем пустить больше грузовиков в Газу - ожидается, что проедут 40 грузовиков. Однако также следует заметить, что этого недостаточно по сравнению с растущими нуждами..., сейчас в Газе нам нужно больше", - заявил представитель. Он добавил, что 40 грузовиков с продовольствием в сутки нужно для поддержки одного миллиона человек, а для двух миллионов потребуется 100 грузовиков. По словам Абдельджабера, грузовики, направляемые в сектор, везут пищу, воду, медикаменты, но не топливо. Он также отметил, что отключение электроэнергии в секторе Газа на выходных стало "серьезным вызовом" для ВПП. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html

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в мире, израиль, палестина, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году