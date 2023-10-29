Литовские силовики избили и вытеснили в Белоруссию двух мигрантов
Погранкомитет: литовские силовики избили и вытеснили в Белоруссию двух мигрантов
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики БеларусьГраждане Судана, задержанные на белорусско-литовской границе
© Фото : Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Граждане Судана, задержанные на белорусско-литовской границе
МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Литовские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов из Судана, заявили в белорусском государственном пограничном комитете.
«
"Двое граждан Судана, которых обнаружили белорусские пограничники 28 октября на границе с Литвой, стали очередными жертвами насилия и беззакония. Мужчин задержали литовские силовики, предусмотрительно разбив мобильные телефоны иностранцев, чтобы скрыть собственные преступления", - говорится в сообщении ведомства.
Со ссылкой на слова мужчин отмечается, что "беженцев избивали и угрожали оружием, затем двух суданцев вывезли на границу с Беларусью и вытеснили через заграждение".
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.