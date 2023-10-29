https://ria.ru/20231029/granitsa-1905981390.html

Литовские силовики избили и вытеснили в Белоруссию двух мигрантов

Литовские силовики избили и вытеснили в Белоруссию двух мигрантов - РИА Новости, 29.10.2023

Литовские силовики избили и вытеснили в Белоруссию двух мигрантов

Литовские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов из Судана, заявили в белорусском государственном пограничном... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:38

2023-10-29T15:38

2023-10-29T15:55

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судан

литва

белоруссия

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МИНСК, 29 окт – РИА Новости. Литовские силовики избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух мигрантов из Судана, заявили в белорусском государственном пограничном комитете. "Двое граждан Судана, которых обнаружили белорусские пограничники 28 октября на границе с Литвой, стали очередными жертвами насилия и беззакония. Мужчин задержали литовские силовики, предусмотрительно разбив мобильные телефоны иностранцев, чтобы скрыть собственные преступления", - говорится в сообщении ведомства.Со ссылкой на слова мужчин отмечается, что "беженцев избивали и угрожали оружием, затем двух суданцев вывезли на границу с Беларусью и вытеснили через заграждение". Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Пограничники Белоруссии заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на белорусскую территорию. По данным белорусского погранкомитета, в 2022 году было пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС общим количеством более 31 тысячи человек.

https://ria.ru/20231026/migrant-1905466921.html

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в мире, судан, литва, белоруссия, евросоюз