https://ria.ru/20231029/gololeditsa-1906017990.html

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах - РИА Новости, 29.10.2023

Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся в понедельник гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T19:32

2023-10-29T19:32

2023-10-29T19:35

общество

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся в понедельник гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в понедельник, 30 октября, с 06.00 до 15.00 в столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Возможно образование гололедицы. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении. Также отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Горожан призывают не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20231029/pogoda-1905937935.html

москва

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общество, москва