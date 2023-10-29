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Москвичей предупредили о гололедице на дорогах - РИА Новости, 29.10.2023
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19:32 29.10.2023 (обновлено: 19:35 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/gololeditsa-1906017990.html
Москвичей предупредили о гололедице на дорогах
Москвичей предупредили о гололедице на дорогах - РИА Новости, 29.10.2023
Москвичей предупредили о гололедице на дорогах
Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся в понедельник гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T19:32
2023-10-29T19:35
общество
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся в понедельник гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что в понедельник, 30 октября, с 06.00 до 15.00 в столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Возможно образование гололедицы. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении. Также отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Горожан призывают не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о гололедице на дорогах

КГХ призвал москвичей быть внимательными на дороге из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВечерняя МКАД
Вечерняя МКАД - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вечерняя МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москвичам следует быть внимательными на дороге из-за ожидающейся в понедельник гололедицы, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что в понедельник, 30 октября, с 06.00 до 15.00 в столице ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. Возможно образование гололедицы.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. Воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Горожан призывают не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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