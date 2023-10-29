https://ria.ru/20231029/germaniya-1905955067.html

СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести

СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести - РИА Новости, 29.10.2023

СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести

Одно из крупнейших немецких СМИ, издание Bild, опубликовало в воскресенье манифест из 50 пунктов, обращенный к мигрантам и объясняющий им как себя надо вести в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:12

2023-10-29T12:12

2023-10-29T12:12

в мире

германия

израиль

хамас

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904238351_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_85695c3ea6e7acdb0b23f8f3a8bf572a.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одно из крупнейших немецких СМИ, издание Bild, опубликовало в воскресенье манифест из 50 пунктов, обращенный к мигрантам и объясняющий им как себя надо вести в Германии. Манифест под заголовком "Германия, у нас проблема", по заявлению самого издания, опубликован в связи с тем, что после нападения ХАМАС на Израиль оказалось, что в ФРГ много людей, которые ненавидят "ценности и демократию" страны. "Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в нашем обществе: В нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они "неверные". Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников. Они пользуются нашей терпимостью, потому что хотят другого общества. Мы не должны мириться с этим! Так дальше продолжаться не может!" - говорится в заявлении Bild. Далее приводятся 50 пунктов манифеста, обращенные к прибывшим в Германию мигрантам. Например, пункт 2 манифеста говорит, что в Германии не может быть "неверующих": "Каждый может верить во что угодно - даже в Деда Мороза". Согласно пункту 3, те, кто воспринимают конституцию страны и правовую систему как сбор необязательных советов, должны как можно быстрее покинуть Германию. Пункт 4 утверждает, что мигранты должны выучить немецкий язык, пункт 5 указывает на то, что свобода слова гарантирует право на демонстрации, но не на избиение людей, поджоги автомобилей и прославление убийств. Пункт 6 говорит о том, что в Германии не принято скрывать лицо: только в случае карнавала и коронавируса. Согласно пункту 8, безопасность Израиля является национальным интересом Германии и поддержка еврейского государства - не является предметом для обсуждения. Пункт 15 утверждает, что в Германии полная свобода выбора сексуальной ориентации. Пункт 17 говорит, что органы социальной поддержки помогают людям, которые не могут работать, а не тем, кто не хочет этого делать. Пункты 23 и 24 говорят следующее: "мы толерантны к толерантным и у нас нет терпимости к нетерпимости". Пункт 26 говорит, что в Германии уголовно запрещено сжигать флаги других государств. В пункте 31 говорится, что запрещено жениться на детях и иметь несколько жен. Пункт 34 утверждает, что "ножи у нас на кухне, а не в кармане брюк". Пункт 40 манифестирует свободу пить алкоголь в Германии - и воздерживаться от его употребления тем, кто не хочет его употреблять. "Мы любим жизнь, а не смерть" - завершается манифест пунктом 50. Манифест опубликован также на турецком, арабском и русском языках.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html

https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html

германия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, израиль, хамас, bild