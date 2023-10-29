https://ria.ru/20231029/germaniya-1905955067.html
СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести
СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести - РИА Новости, 29.10.2023
СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести
Одно из крупнейших немецких СМИ, издание Bild, опубликовало в воскресенье манифест из 50 пунктов, обращенный к мигрантам и объясняющий им как себя надо вести в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:12
2023-10-29T12:12
2023-10-29T12:12
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Одно из крупнейших немецких СМИ, издание Bild, опубликовало в воскресенье манифест из 50 пунктов, обращенный к мигрантам и объясняющий им как себя надо вести в Германии. Манифест под заголовком "Германия, у нас проблема", по заявлению самого издания, опубликован в связи с тем, что после нападения ХАМАС на Израиль оказалось, что в ФРГ много людей, которые ненавидят "ценности и демократию" страны. "Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в нашем обществе: В нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они "неверные". Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников. Они пользуются нашей терпимостью, потому что хотят другого общества. Мы не должны мириться с этим! Так дальше продолжаться не может!" - говорится в заявлении Bild. Далее приводятся 50 пунктов манифеста, обращенные к прибывшим в Германию мигрантам. Например, пункт 2 манифеста говорит, что в Германии не может быть "неверующих": "Каждый может верить во что угодно - даже в Деда Мороза". Согласно пункту 3, те, кто воспринимают конституцию страны и правовую систему как сбор необязательных советов, должны как можно быстрее покинуть Германию. Пункт 4 утверждает, что мигранты должны выучить немецкий язык, пункт 5 указывает на то, что свобода слова гарантирует право на демонстрации, но не на избиение людей, поджоги автомобилей и прославление убийств. Пункт 6 говорит о том, что в Германии не принято скрывать лицо: только в случае карнавала и коронавируса. Согласно пункту 8, безопасность Израиля является национальным интересом Германии и поддержка еврейского государства - не является предметом для обсуждения. Пункт 15 утверждает, что в Германии полная свобода выбора сексуальной ориентации. Пункт 17 говорит, что органы социальной поддержки помогают людям, которые не могут работать, а не тем, кто не хочет этого делать. Пункты 23 и 24 говорят следующее: "мы толерантны к толерантным и у нас нет терпимости к нетерпимости". Пункт 26 говорит, что в Германии уголовно запрещено сжигать флаги других государств. В пункте 31 говорится, что запрещено жениться на детях и иметь несколько жен. Пункт 34 утверждает, что "ножи у нас на кухне, а не в кармане брюк". Пункт 40 манифестирует свободу пить алкоголь в Германии - и воздерживаться от его употребления тем, кто не хочет его употреблять. "Мы любим жизнь, а не смерть" - завершается манифест пунктом 50. Манифест опубликован также на турецком, арабском и русском языках.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html
https://ria.ru/20230918/nelegaly-1896830640.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, израиль, хамас, bild
В мире, Германия, Израиль, ХАМАС, Bild
СМИ в ФРГ выпустили манифест, объясняющий мигрантам, как надо себя вести
Bild в манифесте к мигрантам из 50 пунктов объяснило, как вести себя в Германии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Одно из крупнейших немецких СМИ, издание Bild
, опубликовало в воскресенье манифест из 50 пунктов, обращенный к мигрантам и объясняющий им как себя надо вести в Германии.
Манифест под заголовком "Германия, у нас проблема", по заявлению самого издания, опубликован в связи с тем, что после нападения ХАМАС
на Израиль
оказалось, что в ФРГ много людей, которые ненавидят "ценности и демократию" страны.
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«
"Последние несколько дней обнажили то, что уже давно бродит и кипит в нашем обществе: В нашей стране есть много людей, которые борются против нашего образа жизни. Тех, кто радуется убийству ни в чем не повинных граждан. Кто учит своих детей ненавидеть других, потому что они "неверные". Кто хочет запретить женщинам носить юбки и брюки. Они презирают законы и вместо них слушают радикальных проповедников. Они пользуются нашей терпимостью, потому что хотят другого общества. Мы не должны мириться с этим! Так дальше продолжаться не может!" - говорится в заявлении Bild.
Далее приводятся 50 пунктов манифеста, обращенные к прибывшим в Германию мигрантам.
Например, пункт 2 манифеста говорит, что в Германии не может быть "неверующих": "Каждый может верить во что угодно - даже в Деда Мороза". Согласно пункту 3, те, кто воспринимают конституцию страны и правовую систему как сбор необязательных советов, должны как можно быстрее покинуть Германию.
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Пункт 4 утверждает, что мигранты должны выучить немецкий язык, пункт 5 указывает на то, что свобода слова гарантирует право на демонстрации, но не на избиение людей, поджоги автомобилей и прославление убийств. Пункт 6 говорит о том, что в Германии не принято скрывать лицо: только в случае карнавала и коронавируса.
Согласно пункту 8, безопасность Израиля является национальным интересом Германии и поддержка еврейского государства - не является предметом для обсуждения. Пункт 15 утверждает, что в Германии полная свобода выбора сексуальной ориентации. Пункт 17 говорит, что органы социальной поддержки помогают людям, которые не могут работать, а не тем, кто не хочет этого делать. Пункты 23 и 24 говорят следующее: "мы толерантны к толерантным и у нас нет терпимости к нетерпимости".
Пункт 26 говорит, что в Германии уголовно запрещено сжигать флаги других государств. В пункте 31 говорится, что запрещено жениться на детях и иметь несколько жен. Пункт 34 утверждает, что "ножи у нас на кухне, а не в кармане брюк". Пункт 40 манифестирует свободу пить алкоголь в Германии - и воздерживаться от его употребления тем, кто не хочет его употреблять. "Мы любим жизнь, а не смерть" - завершается манифест пунктом 50.
Манифест опубликован также на турецком, арабском и русском языках.
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