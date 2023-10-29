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В ООН вынуждены приостановить работу в Газе после ограбления складов БАПОР - РИА Новости, 29.10.2023
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23:51 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/gaza-1906046459.html
В ООН вынуждены приостановить работу в Газе после ограбления складов БАПОР
В ООН вынуждены приостановить работу в Газе после ограбления складов БАПОР - РИА Новости, 29.10.2023
В ООН вынуждены приостановить работу в Газе после ограбления складов БАПОР
Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что вынуждена приостановить свои операции в секторе Газе после ограбления складов Ближневосточного... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:51
2023-10-29T23:51
в мире
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хамас
бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что вынуждена приостановить свои операции в секторе Газе после ограбления складов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР в Газе, забрав муку и другие предметы первой необходимости. "Утренние события (29 октября - ред.) последовали за ...24-часовым отключением связи и постоянными проблемами доступа, которые привели к остановке всех операций Всемирной продовольственной программы (ВПП), оставив сотрудников и партнеров без связи с внешним миром", - говорится в заявлении организации. Организация подчеркнула, что из-за отсутствия дополнительных поставок топлива пекарни, работающие с ВПП в секторе Газа, больше не работают, а службы перевозки не могут доставлять еду по месту назначения. "Нам нужна гуманитарная пауза, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно доставлять нуждающимся людям еду, воду и предметы первой необходимости", - цитируется заявление представителя отделения ВПП в Палестине Самера Абдельджабера. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, палестина, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН вынуждены приостановить работу в Газе после ограбления складов БАПОР

ВПП ООН вынуждена приостановить работу в Газе после ограбления складов БАПОР

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН заявила, что вынуждена приостановить свои операции в секторе Газе после ограбления складов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что тысячи человек ворвались на склады и в распределительные центры БАПОР в Газе, забрав муку и другие предметы первой необходимости.
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"Утренние события (29 октября - ред.) последовали за ...24-часовым отключением связи и постоянными проблемами доступа, которые привели к остановке всех операций Всемирной продовольственной программы (ВПП), оставив сотрудников и партнеров без связи с внешним миром", - говорится в заявлении организации.
Организация подчеркнула, что из-за отсутствия дополнительных поставок топлива пекарни, работающие с ВПП в секторе Газа, больше не работают, а службы перевозки не могут доставлять еду по месту назначения.
"Нам нужна гуманитарная пауза, чтобы иметь возможность безопасно и эффективно доставлять нуждающимся людям еду, воду и предметы первой необходимости", - цитируется заявление представителя отделения ВПП в Палестине Самера Абдельджабера.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильПалестинаООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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