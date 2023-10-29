https://ria.ru/20231029/gaza-1906034664.html
Армия Израиля заявила, что число заложников в Газе увеличилось до 239
Армия Израиля заявила, что число заложников в Газе увеличилось до 239 - РИА Новости, 29.10.2023
Армия Израиля заявила, что число заложников в Газе увеличилось до 239
Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 239, в ходе эскалации погибли 311 израильских солдат, сообщил в в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T21:56
2023-10-29T21:56
2023-10-29T22:37
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 239, в ходе эскалации погибли 311 израильских солдат, сообщил в в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.По состоянию на субботу подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 230."На данный момент мы уведомили семьи 239 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ... Среди заложников есть немалая часть иностранных граждан", - заявил Хагари на брифинге.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что число заложников в Газе увеличилось до 239
ЦАХАЛ заявил, что подтвержденное число заложников в Газе увеличилось до 239
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт - РИА Новости. Число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 239, в ходе эскалации погибли 311 израильских солдат, сообщил в в воскресенье пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
По состоянию на субботу подтвержденное число пленников ХАМАС составляло 230.
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
"На данный момент мы уведомили семьи 239 похищенных и 311 погибших бойцов ЦАХАЛ... Среди заложников есть немалая часть иностранных граждан", - заявил Хагари на брифинге.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести.