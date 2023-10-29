https://ria.ru/20231029/gaza-1906014024.html

В Бейруте прошла массовая акция в поддержку палестинцев сектора Газа

В Бейруте прошла массовая акция в поддержку палестинцев сектора Газа - РИА Новости, 29.10.2023

В Бейруте прошла массовая акция в поддержку палестинцев сектора Газа

Отделение палестинского движения ХАМАС в Ливане провело акцию в поддержку жителей сектора Газа, их сопротивления и права на освобождение палестинских... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T19:10

2023-10-29T19:10

2023-10-29T19:22

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БЕЙРУТ, 29 окт - РИА Новости. Отделение палестинского движения ХАМАС в Ливане провело акцию в поддержку жителей сектора Газа, их сопротивления и права на освобождение палестинских территорий, передает корреспондент РИА Новости с площади Мучеников в центре столицы Бейрута, где проходил митинг. Как сообщает корреспондент, тысячи протестующих приехали из различных регионов Ливана в центр Бейрута. Они несли плакаты с лозунгами, осуждающими израильскую агрессию и непрерывные бомбардировки мирных кварталов, а также подняли палестинские и ливанские флаги, требуя судить Израиль за преступления против человечности. Палестинские участники мероприятия заявили РИА Новости, что "израильская агрессия не запугает их, а, скорее, придаст им больше решимости и стойкости для сопротивления, чтобы освободить всю оккупированную землю". "Преступления против детей, женщин, бомбардировки больниц объединили палестинский народ и арабские народы, которые верят в палестинское дело, и укрепили волю их к борьбе против Израиля", - отметили они. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, израиль, россия, бейрут, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году