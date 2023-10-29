https://ria.ru/20231029/gaza-1906003605.html
МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе
МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе - РИА Новости, 29.10.2023
МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе
Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч людей, сообщило МВД Палестины. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:58
2023-10-29T17:58
2023-10-29T19:07
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч людей, сообщило МВД Палестины.В воскресенье палестинский Красный полумесяц сообщил, что руководство больницы "Аль-Кудс" получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю."Некоторое время назад Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа", - говорится в заявлении ведомства.Директор больницы в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что на данный момент эвакуация людей невозможна, так как все дороги к больнице были разрушены в результате израильских авиаударов.Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщал, что около 12 тысяч человек укрываются в этой больнице.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц
В мире, Палестина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц
МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе
МВД Палестины: Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в Газе