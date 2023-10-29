https://ria.ru/20231029/gaza-1906003605.html

МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе

МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе - РИА Новости, 29.10.2023

МВД Палестины обвинило Израиль в обстрелах больницы "Аль-Кудс" в Газе

Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч людей, сообщило МВД Палестины. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:58

2023-10-29T17:58

2023-10-29T19:07

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

красный полумесяц

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч людей, сообщило МВД Палестины.В воскресенье палестинский Красный полумесяц сообщил, что руководство больницы "Аль-Кудс" получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю."Некоторое время назад Израиль нанес удар по окрестностям больницы "Аль-Кудс" в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа", - говорится в заявлении ведомства.Директор больницы в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что на данный момент эвакуация людей невозможна, так как все дороги к больнице были разрушены в результате израильских авиаударов.Ранее палестинский Красный Полумесяц сообщал, что около 12 тысяч человек укрываются в этой больнице.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, палестина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц