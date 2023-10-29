https://ria.ru/20231029/gaza-1906003317.html

Красный Крест отреагировал на приказ об эвакуации из больницы "Аль-Кудс"

Красный Крест отреагировал на приказ об эвакуации из больницы "Аль-Кудс" - РИА Новости, 29.10.2023

Красный Крест отреагировал на приказ об эвакуации из больницы "Аль-Кудс"

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) встревожена призывами Израиля эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в Газе, эти просьбы... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T17:57

2023-10-29T17:57

2023-10-29T18:00

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ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) встревожена призывами Израиля эвакуировать больницу "Аль-Кудс" в Газе, эти просьбы невозможно выполнить, учитывая состояние некоторых пациентов, говорится в пресс-релизе организации. "Мы глубоко встревожены известием о том, что командам Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS) в больнице "Аль-Кудс" сегодня утром вновь было приказано немедленно эвакуировать больницу. Больницы - это места оказания помощи и убежища; они должны быть защищены любой ценой", - сказано в документе. МФКК добавила, что эвакуация пациентов, в том числе находящихся в реанимации, на аппаратах жизнеобеспечения и младенцев в инкубаторах, в сложившейся ситуации невозможна. "Наши команды также сообщают о жестоких ударах и артобстрелах в непосредственной близости от больницы, которые еще больше подвергают опасности людей. Больница "Аль-Кудс" находится в ведении PRCS, входящей в состав Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, и вместе с другими медицинскими миссиями и учреждениями находится под защитой международного гуманитарного права", - отмечается в пресс-релизе. Ранее палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что эти предупреждения вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231029/izrail-1905991937.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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