https://ria.ru/20231029/gaza-1906001926.html
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу - РИА Новости, 29.10.2023
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу, передает телеканал Al-Hadath. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T17:47
2023-10-29T17:47
2023-10-29T19:10
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу, передает телеканал Al-Hadath."Обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа", — говорится в сообщении.По данным МВД Палестины, Израиль также нанес удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.Ранее в воскресенье организация "Палестинское общество Красного Полумесяца" заявила, что руководство "Аль-Кудс" получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по медучреждению. Помимо 400 пациентов, там укрываются от бомбежек около 12 тысяч человек.Как подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призывы Тель-Авива покинуть здание вызывают беспокойство, поскольку "невозможно эвакуировать больницу, полную раненых".Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Израиль, ХАМАС
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Больница "Аль-Кудс" в Газе, где находятся 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу, передает телеканал Al-Hadath.
"Обстрелам подверглись восточная и южная стороны больницы "Аль-Кудс" в секторе Газа", — говорится в сообщении.
По данным МВД Палестины, Израиль также нанес удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.
Ранее в воскресенье организация "Палестинское общество Красного Полумесяца" заявила, что руководство "Аль-Кудс" получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по медучреждению. Помимо 400 пациентов, там укрываются от бомбежек около 12 тысяч человек.
Как подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призывы Тель-Авива покинуть здание вызывают беспокойство, поскольку "невозможно эвакуировать больницу, полную раненых".
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч, половина из них дети, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.