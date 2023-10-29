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ВОЗ назвала требования об эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе невыполнимыми - РИА Новости, 29.10.2023
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16:13 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/gaza-1905986054.html
ВОЗ назвала требования об эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе невыполнимыми
ВОЗ назвала требования об эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе невыполнимыми - РИА Новости, 29.10.2023
ВОЗ назвала требования об эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе невыполнимыми
Израильские призывы к эвакуации госпиталя Аль-Кудс в Газе вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых, заявил в соцсети X... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:13
2023-10-29T16:13
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
хамас
воз
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Израильские призывы к эвакуации госпиталя Аль-Кудс в Газе вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых, заявил в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. "Сообщение Палестинского Красного полумесяца об угрозах эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе вызывает глубокую обеспокоенность. Мы повторяем - невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая опасности их жизни", - сказано в сообщении. Глава ВОЗ добавил, что, согласно международному гуманитарному праву, здравоохранение всегда должно быть защищено. Ранее палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, хамас, воз, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ВОЗ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ назвала требования об эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе невыполнимыми

Гебрейесус: эвакуировать раненых в больнице Аль-Кудс в Газе невозможно

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Израильские призывы к эвакуации госпиталя Аль-Кудс в Газе вызывают беспокойство, поскольку невозможно эвакуировать больницу, полную раненых, заявил в соцсети X глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Сообщение Палестинского Красного полумесяца об угрозах эвакуации больницы Аль-Кудс в Газе вызывает глубокую обеспокоенность. Мы повторяем - невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая опасности их жизни", - сказано в сообщении.
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Глава ВОЗ добавил, что, согласно международному гуманитарному праву, здравоохранение всегда должно быть защищено.
Ранее палестинский Красный полумесяц заявил, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимХАМАСВОЗООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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