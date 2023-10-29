https://ria.ru/20231029/gaza-1905965325.html

Норвегия потребовала сделать паузу в войне в Газе для доставки гумпомощи

Норвегия потребовала сделать паузу в войне в Газе для доставки гумпомощи - РИА Новости, 29.10.2023

Норвегия потребовала сделать паузу в войне в Газе для доставки гумпомощи

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил телеканалу NRK, что Осло "требует паузы" от сторон палестино-израильского конфликта для доставки в зону боевых... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T13:40

2023-10-29T13:40

2023-10-29T13:40

в мире

израиль

норвегия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил телеканалу NRK, что Осло "требует паузы" от сторон палестино-израильского конфликта для доставки в зону боевых действий гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. "Мы требуем паузы в войне, чтобы могла прийти помощь и люди могли выйти (из зоны конфликта - ред.)", - заявил Стёре в интервью. По словам премьера, он возмущен "жестокостью войны, которая чрезмерным и неприемлемым образом затрагивает гражданское население, особенно детей". Кроме того, премьер-министр Норвегии подчеркнул необходимость освобождения заложников как со стороны движения ХАМАС, так и со стороны Израиля. "Мы сообщаем Израилю, а также (движению - ред.) ХАМАС, что мы безоговорочно поддерживаем требование об освобождении заложников", - сказал Стёре. Премьер заявил, что Израиль имеет право на самооборону, однако, по словам Стёре, важно и то, как он это делает. Он подчеркнул, что в рамках конфликта необходимо принимать во внимание интересы гражданского населения. "Международное право гласит, что это (самооборона - ред.) должно быть соразмерно и что необходимо принимать во внимание интересы гражданского населения. Сейчас эта черта далеко превзойдена", - отметил премьер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе более 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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норвегия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, норвегия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году