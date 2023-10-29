https://ria.ru/20231029/gaza-1905956556.html

Израиль предупредил больницу "Аль-Кудс" в Газе о намерении нанести удар

Израиль предупредил больницу "Аль-Кудс" в Газе о намерении нанести удар - РИА Новости, 29.10.2023

Израиль предупредил больницу "Аль-Кудс" в Газе о намерении нанести удар

Руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T12:27

2023-10-29T12:27

2023-10-29T12:32

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины "Аль-Кудс" в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа, говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в социальной сети Х. "Больница "Аль-Кудс" получила приказ от израильских военных о немедленной эвакуации, потому что они намерены нанести по ней удар", - говорится в сообщении организации. По данным больницы, сейчас на её территории помимо 400 больных находятся около 12 тысяч жителей сектора Газа, которые нашли там убежище от непрекращающихся интенсивных бомбежек сектора Газа. Как сообщила служба гражданской обороны сектора Газа, спасатели после частичного возвращения связи на территории анклава стали получать сообщения с просьбами о помощи единовременно из 20 различных мест, которые подверглись бомбардировки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

восточный иерусалим

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа