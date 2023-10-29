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Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2023
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11:17 29.10.2023 (обновлено: 12:34 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/gaza-1905946287.html
Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа
Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2023
Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа
Минувшей ночью дополнительные силы израильской армии вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют там, сообщил на брифинге... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:17
2023-10-29T12:34
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Минувшей ночью дополнительные силы израильской армии вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют там, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Ночью ЦАХАЛ расширил наземный вход в сектор Газа. Они (дополнительные силы. — Прим. ред.) присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами", — сказал он.Вечером 27 октября в ЦАХАЛ заявили, что расширяют действия на территории сектора Газа. При этом представитель армии подполковник Питер Лернер подчеркнул, что эти действия нельзя считать официальным началом полномасштабной наземной операции.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа

Армия Израиля: в ходе ночных маневров дополнительные силы закрепились в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Минувшей ночью дополнительные силы израильской армии вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют там, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
«
"Ночью ЦАХАЛ расширил наземный вход в сектор Газа. Они (дополнительные силы. — Прим. ред.) присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами", — сказал он.
Вечером 27 октября в ЦАХАЛ заявили, что расширяют действия на территории сектора Газа. При этом представитель армии подполковник Питер Лернер подчеркнул, что эти действия нельзя считать официальным началом полномасштабной наземной операции.

Конфликт на Ближнем Востоке

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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