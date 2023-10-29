https://ria.ru/20231029/gaza-1905946287.html

Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа

Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа - РИА Новости, 29.10.2023

Израильская армия заявила о закреплении дополнительных сил в секторе Газа

Минувшей ночью дополнительные силы израильской армии вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют там, сообщил на брифинге... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:17

2023-10-29T11:17

2023-10-29T12:34

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 окт — РИА Новости. Минувшей ночью дополнительные силы израильской армии вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют там, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Ночью ЦАХАЛ расширил наземный вход в сектор Газа. Они (дополнительные силы. — Прим. ред.) присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами", — сказал он.Вечером 27 октября в ЦАХАЛ заявили, что расширяют действия на территории сектора Газа. При этом представитель армии подполковник Питер Лернер подчеркнул, что эти действия нельзя считать официальным началом полномасштабной наземной операции.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)