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Армия Израиля вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг анклава - РИА Новости, 29.10.2023
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08:19 29.10.2023 (обновлено: 08:21 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/gaza-1905925509.html
Армия Израиля вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг анклава
Армия Израиля вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг анклава - РИА Новости, 29.10.2023
Армия Израиля вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг анклава
Армия обороны Израиля в очередной раз призвала жителей на севере сектора Газа переехать на юг, где они смогут получить необходимую гуманитарную помощь, заявил... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T08:19
2023-10-29T08:21
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля в очередной раз призвала жителей на севере сектора Газа переехать на юг, где они смогут получить необходимую гуманитарную помощь, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета Times of Israel.&quot;Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа должны временно переехать к югу от Вади Газа в более безопасный район, где они смогут получать воду, продовольствие и медикаменты&quot;, - заявил Хагари.По словам Хагари, в понедельник "гуманитарные усилия в секторе Газа, возглавляемые Египтом и Соединенными Штатами, будут расширяться". Ранее Хагари призывал всех жителей северной части Газы и города Газа "временно переместиться" на юг сектора. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Армия Израиля вновь призвала жителей севера Газы переехать на юг анклава

TOI: Армия Израиля вновь призвала жителей севера Газы перебраться на юг анклава

© РИА Новости / Ахмед Закот | Перейти в медиабанкДети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Ахмед Закот
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Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля в очередной раз призвала жителей на севере сектора Газа переехать на юг, где они смогут получить необходимую гуманитарную помощь, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, его слова приводит газета Times of Israel.
«

"Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа должны временно переехать к югу от Вади Газа в более безопасный район, где они смогут получать воду, продовольствие и медикаменты", - заявил Хагари.

Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
По словам Хагари, в понедельник "гуманитарные усилия в секторе Газа, возглавляемые Египтом и Соединенными Штатами, будут расширяться".
Ранее Хагари призывал всех жителей северной части Газы и города Газа "временно переместиться" на юг сектора.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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