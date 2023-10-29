https://ria.ru/20231029/gaza-1905918999.html

"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе

"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе - РИА Новости, 29.10.2023

"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе

Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T05:50

2023-10-29T05:50

2023-10-29T05:50

в мире

украина

израиль

москва

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины."Мы пригрели для тебя местечко в тюрьме", — съязвил Lemaroc Nc."Окажи честь — уйди в отставку с позором", — предложил Magical Cristiano."Обложите фон дер Ляйен санкциями", — написал Robocaller."Ты — военная преступница", — возмутился Naseeba Alozaibi."Предательница", — прокомментировал Edu.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html

украина

израиль

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в мире, украина, израиль, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году