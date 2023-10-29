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"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе
"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе - РИА Новости, 29.10.2023
"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе
Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:50
2023-10-29T05:50
2023-10-29T05:50
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урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины."Мы пригрели для тебя местечко в тюрьме", — съязвил Lemaroc Nc."Окажи честь — уйди в отставку с позором", — предложил Magical Cristiano."Обложите фон дер Ляйен санкциями", — написал Robocaller."Ты — военная преступница", — возмутился Naseeba Alozaibi."Предательница", — прокомментировал Edu.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231025/ssora-1905114929.html
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в мире, украина, израиль, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году