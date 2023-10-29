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"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе - РИА Новости, 29.10.2023
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05:50 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/gaza-1905918999.html
"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе
"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе - РИА Новости, 29.10.2023
"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе
Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T05:50
2023-10-29T05:50
в мире
украина
израиль
москва
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины."Мы пригрели для тебя местечко в тюрьме", — съязвил Lemaroc Nc."Окажи честь — уйди в отставку с позором", — предложил Magical Cristiano."Обложите фон дер Ляйен санкциями", — написал Robocaller."Ты — военная преступница", — возмутился Naseeba Alozaibi."Предательница", — прокомментировал Edu.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, израиль, москва, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Израиль, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

"Позор". Фон дер Ляйен пригрозили санкциями из-за слов об Украине и Газе

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Пользователи X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости продолжительной поддержки Израиля и Украины.
«
"Мы пригрели для тебя местечко в тюрьме", — съязвил Lemaroc Nc.
"Окажи честь — уйди в отставку с позором", — предложил Magical Cristiano.
"Обложите фон дер Ляйен санкциями", — написал Robocaller.
"Ты — военная преступница", — возмутился Naseeba Alozaibi.
"Предательница", — прокомментировал Edu.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: фон дер Ляйен и Мишель устроили скандал из-за Израиля
25 октября, 11:54
 
В миреУкраинаИзраильМоскваУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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