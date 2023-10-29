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Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа - РИА Новости, 29.10.2023
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15:53 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/gaz-1905983204.html
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа - РИА Новости, 29.10.2023
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
Разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке, заявил в интервью "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:53
2023-10-29T15:53
экономика
украина
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке, заявил в интервью "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. &quot;Объемы (транзита — Прим. Ред.) уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен&quot;, — сказал он.Юшков напомнил, что контракт действует до 31 декабря 2024 года. При этом эксперт предположил, что уже весной 2024 года транзит будет остановлен.Он отметил, что США в этом процессе будут играть не самую последнюю роль, – подталкивая Украину к такому шагу, они хотят полностью вытеснить Россию с газового рынка в Европе.Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
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экономика, украина, россия, цены на нефть, европа
Экономика, Украина, Россия, Цены на нефть, Европа
Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Аналитик Юшков: разрыв газового договора РФ и Украины вызовет рост цен в мире

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке, заявил в интервью "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«

"Объемы (транзита — Прим. Ред.) уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен", — сказал он.

Юшков напомнил, что контракт действует до 31 декабря 2024 года. При этом эксперт предположил, что уже весной 2024 года транзит будет остановлен.
Он отметил, что США в этом процессе будут играть не самую последнюю роль, – подталкивая Украину к такому шагу, они хотят полностью вытеснить Россию с газового рынка в Европе.
Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.
В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.
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