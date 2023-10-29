https://ria.ru/20231029/gaz-1905983204.html

Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа - РИА Новости, 29.10.2023

Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

Разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке, заявил в интервью "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T15:53

2023-10-29T15:53

2023-10-29T15:53

экономика

украина

россия

цены на нефть

европа

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке, заявил в интервью "Ленте.ру" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Объемы (транзита — Прим. Ред.) уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен", — сказал он.Юшков напомнил, что контракт действует до 31 декабря 2024 года. При этом эксперт предположил, что уже весной 2024 года транзит будет остановлен.Он отметил, что США в этом процессе будут играть не самую последнюю роль, – подталкивая Украину к такому шагу, они хотят полностью вытеснить Россию с газового рынка в Европе.Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.В конце 2019 года Россия и Украина подписали контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно нему "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов — в последующие четыре.

https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

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экономика, украина, россия, цены на нефть, европа