https://ria.ru/20231029/es-1905986270.html

Медведев заявил о потере Евросоюзом самостоятельности

Медведев заявил о потере Евросоюзом самостоятельности - РИА Новости, 29.10.2023

Медведев заявил о потере Евросоюзом самостоятельности

Евросоюз не может самостоятельно действовать даже на европейском поле, практически все страны союза встали навытяжку перед США с Великобританией, заявил... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:14

2023-10-29T16:14

2023-10-29T16:14

в мире

сша

великобритания

дмитрий медведев

евросоюз

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Евросоюз не может самостоятельно действовать даже на европейском поле, практически все страны союза встали навытяжку перед США с Великобританией, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Относительная геополитическая автономия. Что бы ни говорили европейские лидеры, Евросоюз де-факто теперь не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже на европейском поле. Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. А теперь и вообще любые указания", - написал Медведев, перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".

https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html

сша

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в мире, сша, великобритания, дмитрий медведев, евросоюз