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ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев - РИА Новости, 29.10.2023
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15:58 29.10.2023 (обновлено: 16:20 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/es-1905984084.html
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев - РИА Новости, 29.10.2023
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев
Европейский союз растратил свой международный авторитет как посредника в любом конфликте, уверен замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:58
2023-10-29T16:20
евросоюз
в мире
дмитрий медведев
европа
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европейский союз растратил свой международный авторитет как посредника в любом конфликте, уверен замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым. ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте. А Европа сегодня, увы, играет роль стареющей шлюхи, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры", - написал Медведев, перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
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евросоюз, в мире, дмитрий медведев, европа
Евросоюз, В мире, Дмитрий Медведев, Европа
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев

Медведев: ЕС растратил свой международный авторитет посредника в конфликтах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европейский союз растратил свой международный авторитет как посредника в любом конфликте, уверен замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым. ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте. А Европа сегодня, увы, играет роль стареющей шлюхи, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры", - написал Медведев, перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
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