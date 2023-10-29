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ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев - РИА Новости, 29.10.2023
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев
Европейский союз растратил свой международный авторитет как посредника в любом конфликте, уверен замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T15:58
2023-10-29T15:58
2023-10-29T16:20
евросоюз
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дмитрий медведев
европа
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Европейский союз растратил свой международный авторитет как посредника в любом конфликте, уверен замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Мечты о Европейском союзе как об одном из столпов миропорядка исчезли как дым. ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте. А Европа сегодня, увы, играет роль стареющей шлюхи, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры", - написал Медведев, перечисляя то, "чего больше нет в Европе и чего уже не вернуть".
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евросоюз, в мире, дмитрий медведев, европа
Евросоюз, В мире, Дмитрий Медведев, Европа
ЕС растратил авторитет посредника в конфликтах, заявил Медведев
Медведев: ЕС растратил свой международный авторитет посредника в конфликтах