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На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 29.10.2023
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09:28 29.10.2023 (обновлено: 09:43 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/dtp-1905930995.html
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 29.10.2023
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД
Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:28
2023-10-29T09:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. &quot;На внутренней стороне 43-го км МКАД (перед развязкой с Ленинский проспектом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда&quot;, - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД

Четыре авто столкнулись на внутренней стороне 43-го км МКАД, движение затруднено

© Дептранс. Оперативно/TelegramДТП на МКАДе, где столкнулись 5 автомобилей в Москве. 29 октября 2023
ДТП на МКАДе, где столкнулись 5 автомобилей в Москве. 29 октября 2023
© Дептранс. Оперативно/Telegram
ДТП на МКАДе, где столкнулись 5 автомобилей в Москве. 29 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«

"На внутренней стороне 43-го км МКАД (перед развязкой с Ленинский проспектом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
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