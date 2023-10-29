https://ria.ru/20231029/dtp-1905930995.html
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 29.10.2023
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД
Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:28
2023-10-29T09:28
2023-10-29T09:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 43-го км МКАД (перед развязкой с Ленинский проспектом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231028/fura-1905767255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД
Четыре авто столкнулись на внутренней стороне 43-го км МКАД, движение затруднено