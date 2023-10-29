https://ria.ru/20231029/dtp-1905930995.html

На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД

На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД - РИА Новости, 29.10.2023

На юго-западе Москвы четыре машины столкнулись на внутренней стороне МКАД

Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:28

2023-10-29T09:28

2023-10-29T09:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на внутренней стороне 43-го километра МКАД в Москве, движение осуществляется по двум полосам из пяти, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 43-го км МКАД (перед развязкой с Ленинский проспектом) столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231028/fura-1905767255.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва