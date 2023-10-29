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"Низший сорт": в США раскрыли правду о вооружении ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/drony-1905915087.html
"Низший сорт": в США раскрыли правду о вооружении ВСУ
"Низший сорт": в США раскрыли правду о вооружении ВСУ - РИА Новости, 29.10.2023
"Низший сорт": в США раскрыли правду о вооружении ВСУ
Украина серьезно проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников, пишет американское издание Bussiness Insider со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T03:11
2023-10-29T03:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
атлантический совет
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина серьезно проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников, пишет американское издание Bussiness Insider со ссылкой на экспертов."Украина далеко позади России в плане дронов, а ведь они — это будущее войны", — заявила журналу аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования.Хэринг также поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине. По ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую оказываются сломанными еще до первого применения."Они низшего сорта. &lt;...&gt;. Сделаны без внимания к деталям", — поделилась аналитик.ВСУ регулярно используют беспилотники для атак на приграничные территории России. Ночью 29 октября Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских дронов самолетного типа над Черным морем и северо-западной частью Крыма.
https://ria.ru/20231029/drony-1905908118.html
https://ria.ru/20231029/bespilotniki-1905911353.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, атлантический совет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Атлантический совет
"Низший сорт": в США раскрыли правду о вооружении ВСУ

BI: Украина значительно уступает России в качестве беспилотников

© Фото : Роман Старовойт / TelegramДрон ВСУ, сбитый в Курской области
Дрон ВСУ, сбитый в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Дрон ВСУ, сбитый в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украина серьезно проигрывает России в количестве и качестве используемых беспилотников, пишет американское издание Bussiness Insider со ссылкой на экспертов.
«
"Украина далеко позади России в плане дронов, а ведь они — это будущее войны", — заявила журналу аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
"Это неизбежно": в США рассказали, что Россия уготовила танкам ВСУ
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Эксперт добавила, что Киеву не хватает операторов беспилотников и сложного оборудования.
Хэринг также поделилась личным опытом посещения школы операторов дронов на Украине. По ее словам, используемые ВСУ беспилотники отличаются низким качеством и зачастую оказываются сломанными еще до первого применения.
«
"Они низшего сорта. <...>. Сделаны без внимания к деталям", — поделилась аналитик.
ВСУ регулярно используют беспилотники для атак на приграничные территории России. Ночью 29 октября Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских дронов самолетного типа над Черным морем и северо-западной частью Крыма.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
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01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныАтлантический совет
 
 
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