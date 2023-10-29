https://ria.ru/20231029/dostoprimechatelnosti-1905931602.html
Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска
Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска - РИА Новости, 29.10.2023
Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска
Более 270 участников специальной военной операции, члены их семей и семей погибших бойцов прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом "Время... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T09:33
2023-10-29T09:33
2023-10-29T09:33
новороссийск
россия
ростов-на-дону
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
МОСКВА, 29 октября - РИА Новости. Более 270 участников специальной военной операции, члены их семей и семей погибших бойцов прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом "Время героев", сообщили в Минобороны России. "Пассажиры специального рейса "Время героев" - военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что с 28 по 31 октября специальный рейс "Время героев" следует по маршруту Ростов-на-Дону - Новороссийск - Ростов-на-Дону. "Целью путешествия, в рамках которого для участников рейса будут организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание, станет знакомство с достопримечательностями крупнейшего порта России и Черного моря - города-героя Новороссийска, с которым связаны ключевые события в истории нашей страны и Военно-морского флота РФ", - указали в Минобороны. Участников рейса ждут осмотр достопримечательностей Новороссийска, экскурсия по крейсеру-музею "Михаил Кутузов", этногастрономические программы в окрестностях города, посещение парка аттракционов и другое, добавили в министерстве обороны РФ. Ранее в рамках поездки "Время героев" более 270 участников проекта отправились специальным рейсом из Ростова-на-Дону в парк "Патриот". В программе поездки знакомство с достопримечательностями парка, главным храмом Вооруженных сил РФ, музейным комплексом "Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе", а также музейной площадкой №1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск. Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.
https://ria.ru/20231026/otpusk-1905350485.html
https://ria.ru/20231013/servis-1902666904.html
новороссийск
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, россия, ростов-на-дону, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Новороссийск, Россия, Ростов-на-Дону, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска
Минобороны: более 270 участников СВО посетят достопримечательности Новороссийска
МОСКВА, 29 октября - РИА Новости. Более 270 участников специальной военной операции, члены их семей и семей погибших бойцов прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом "Время героев", сообщили в Минобороны России.
«
"Пассажиры специального рейса "Время героев" - военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО", - сообщили в ведомстве.
Военком Москвы допустил, что участникам СВО будут чаще давать отпуск
Отмечается, что с 28 по 31 октября специальный рейс "Время героев" следует по маршруту Ростов-на-Дону - Новороссийск - Ростов-на-Дону.
«
"Целью путешествия, в рамках которого для участников рейса будут организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание, станет знакомство с достопримечательностями крупнейшего порта России и Черного моря
- города-героя Новороссийска, с которым связаны ключевые события в истории нашей страны и Военно-морского флота РФ", - указали в Минобороны.
Участников рейса ждут осмотр достопримечательностей Новороссийска, экскурсия по крейсеру-музею "Михаил Кутузов", этногастрономические программы в окрестностях города, посещение парка аттракционов и другое, добавили в министерстве обороны РФ.
Ранее в рамках поездки "Время героев" более 270 участников проекта отправились специальным рейсом из Ростова-на-Дону в парк "Патриот". В программе поездки знакомство с достопримечательностями парка, главным храмом Вооруженных сил РФ, музейным комплексом "Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе", а также музейной площадкой №1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск.
Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)
. Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.
Минобрнауки России запустило сервис для помощи участникам СВО