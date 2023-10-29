https://ria.ru/20231029/dostoprimechatelnosti-1905931602.html

Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска

Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска - РИА Новости, 29.10.2023

Участники СВО посетят достопримечательности Новороссийска

Более 270 участников специальной военной операции, члены их семей и семей погибших бойцов прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом "Время... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T09:33

2023-10-29T09:33

2023-10-29T09:33

новороссийск

россия

ростов-на-дону

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

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МОСКВА, 29 октября - РИА Новости. Более 270 участников специальной военной операции, члены их семей и семей погибших бойцов прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом "Время героев", сообщили в Минобороны России. "Пассажиры специального рейса "Время героев" - военнослужащие, получившие ранения и прошедшие реабилитацию, а также члены их семей и семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач СВО", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что с 28 по 31 октября специальный рейс "Время героев" следует по маршруту Ростов-на-Дону - Новороссийск - Ростов-на-Дону. "Целью путешествия, в рамках которого для участников рейса будут организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание, станет знакомство с достопримечательностями крупнейшего порта России и Черного моря - города-героя Новороссийска, с которым связаны ключевые события в истории нашей страны и Военно-морского флота РФ", - указали в Минобороны. Участников рейса ждут осмотр достопримечательностей Новороссийска, экскурсия по крейсеру-музею "Михаил Кутузов", этногастрономические программы в окрестностях города, посещение парка аттракционов и другое, добавили в министерстве обороны РФ. Ранее в рамках поездки "Время героев" более 270 участников проекта отправились специальным рейсом из Ростова-на-Дону в парк "Патриот". В программе поездки знакомство с достопримечательностями парка, главным храмом Вооруженных сил РФ, музейным комплексом "Дорога памяти. 1 418 шагов к Победе", а также музейной площадкой №1, на которой представлены исторические и тематические экспозиции с военной техникой всех видов и родов войск. Рейс "Время героев" проходит в рамках всероссийского проекта министерства обороны РФ "Своих не бросаем!" совместно с программой "Больше, чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы "Своих не бросаем!" - оказать социальную поддержку военнослужащим, получившим ранения в ходе выполнения задач СВО, а также членам их семей.

https://ria.ru/20231026/otpusk-1905350485.html

https://ria.ru/20231013/servis-1902666904.html

новороссийск

россия

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новороссийск, россия, ростов-на-дону, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество