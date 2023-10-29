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После смертельного ДТП в Самарской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2023
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14:08 29.10.2023 (обновлено: 16:09 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/delo-1905968501.html
После смертельного ДТП в Самарской области возбудили уголовное дело
После смертельного ДТП в Самарской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 29.10.2023
После смертельного ДТП в Самарской области возбудили уголовное дело
Два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и небезопасных работах - завели после ДТП в Волжском районе Самарской области, в котором погибли два... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T14:08
2023-10-29T16:09
происшествия
авто
волжский район
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и небезопасных работах - завели после ДТП в Волжском районе Самарской области, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщили региональное следственное управление СК РФ и региональная прокуратура в своих Telegram-каналах.Авария произошла 29 октября в 1.45 (00.45 мск) на первом километре автодороги "Автомагистраль центральная" в Волжском районе. Водитель 2007 года рождения за рулем Lada Kalina не справился с управлением и наехал на земляную насыпь: водитель и пассажир скончались на месте, три других пассажира госпитализированы. По факту ДТП проверки организовали прокуратура и ГУ МВД."По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных лиц", - говорится в сообщении СУ СК.Второе уголовное дело заведено в отношении дорожно-строительной организации, которая не установила знаки на дороге, указала региональная прокуратура в своем Telegram-канале.Прокуратура в ходе проверки выяснила, что дорожно-строительная организация по госконтракту реконструирует участок автомагистрали на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до границ городского округа. Подрядчик был обязан поддерживать безопасные условия движения транспорта."Однако проверка показала, что в нарушение схемы на автомагистрали со стороны дороги "Обводная города Самары" отсутствуют технические средства организации дорожного движения и знаки "Въезд запрещен" и "Место разворота". Материалы проверки прокуратурой незамедлительно направлены в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, волжский район, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Волжский район, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После смертельного ДТП в Самарской области возбудили уголовное дело

После ДТП в Самарской области, где погибли два человека, возбудили дело

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто ДТП в Самарской области, в котором погибли 2 человека. 29 октября 2023
Место ДТП в Самарской области, в котором погибли 2 человека. 29 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
Место ДТП в Самарской области, в котором погибли 2 человека. 29 октября 2023
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САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и небезопасных работах - завели после ДТП в Волжском районе Самарской области, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщили региональное следственное управление СК РФ и региональная прокуратура в своих Telegram-каналах.
Авария произошла 29 октября в 1.45 (00.45 мск) на первом километре автодороги "Автомагистраль центральная" в Волжском районе. Водитель 2007 года рождения за рулем Lada Kalina не справился с управлением и наехал на земляную насыпь: водитель и пассажир скончались на месте, три других пассажира госпитализированы. По факту ДТП проверки организовали прокуратура и ГУ МВД.
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"По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных лиц", - говорится в сообщении СУ СК.
Второе уголовное дело заведено в отношении дорожно-строительной организации, которая не установила знаки на дороге, указала региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Прокуратура в ходе проверки выяснила, что дорожно-строительная организация по госконтракту реконструирует участок автомагистрали на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до границ городского округа. Подрядчик был обязан поддерживать безопасные условия движения транспорта.
"Однако проверка показала, что в нарушение схемы на автомагистрали со стороны дороги "Обводная города Самары" отсутствуют технические средства организации дорожного движения и знаки "Въезд запрещен" и "Место разворота". Материалы проверки прокуратурой незамедлительно направлены в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияАвтоВолжский районСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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