После смертельного ДТП в Самарской области возбудили уголовное дело
После ДТП в Самарской области, где погибли два человека, возбудили дело
© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто ДТП в Самарской области, в котором погибли 2 человека. 29 октября 2023
Место ДТП в Самарской области, в котором погибли 2 человека. 29 октября 2023
САМАРА, 29 окт - РИА Новости. Два уголовных дела – о нарушении правил дорожного движения и небезопасных работах - завели после ДТП в Волжском районе Самарской области, в котором погибли два человека и трое пострадали, сообщили региональное следственное управление СК РФ и региональная прокуратура в своих Telegram-каналах.
Авария произошла 29 октября в 1.45 (00.45 мск) на первом километре автодороги "Автомагистраль центральная" в Волжском районе. Водитель 2007 года рождения за рулем Lada Kalina не справился с управлением и наехал на земляную насыпь: водитель и пассажир скончались на месте, три других пассажира госпитализированы. По факту ДТП проверки организовали прокуратура и ГУ МВД.
"По данному факту сотрудниками следственного отдела по городу Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время сотрудники ведомства осматривают место происшествия, выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают виновных лиц", - говорится в сообщении СУ СК.
Второе уголовное дело заведено в отношении дорожно-строительной организации, которая не установила знаки на дороге, указала региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Прокуратура в ходе проверки выяснила, что дорожно-строительная организация по госконтракту реконструирует участок автомагистрали на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до границ городского округа. Подрядчик был обязан поддерживать безопасные условия движения транспорта.
"Однако проверка показала, что в нарушение схемы на автомагистрали со стороны дороги "Обводная города Самары" отсутствуют технические средства организации дорожного движения и знаки "Въезд запрещен" и "Место разворота". Материалы проверки прокуратурой незамедлительно направлены в следственные органы, по итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - отмечается в сообщении надзорного ведомства.