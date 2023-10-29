Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям
Омбудсмен Дагестана Алиев призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы призвал жителей республики не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия.
"Уважаемые земляки, мы все видим чем оборачивается ситуация прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Надо помнить, что ... мы должны соблюдать закон. Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями, они толкают людей на неправомерные действия...", - написал Алиев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что от таких действий могут пострадать ни в чем неповинные люди. "Будьте бдительны. Не подставляйте себя и не наносите вред окружающим", - подчеркнул он.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.