https://ria.ru/20231029/dagestan-1906046135.html

Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям

Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям - РИА Новости, 29.10.2023

Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям

Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы призвал жителей республики не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T23:45

2023-10-29T23:45

2023-10-29T23:45

происшествия

махачкала

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы призвал жителей республики не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия. "Уважаемые земляки, мы все видим чем оборачивается ситуация прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Надо помнить, что ... мы должны соблюдать закон. Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями, они толкают людей на неправомерные действия...", - написал Алиев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что от таких действий могут пострадать ни в чем неповинные люди. "Будьте бдительны. Не подставляйте себя и не наносите вред окружающим", - подчеркнул он. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.

махачкала

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происшествия, махачкала, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы