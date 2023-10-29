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Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям - РИА Новости, 29.10.2023
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23:45 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/dagestan-1906046135.html
Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям
Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям - РИА Новости, 29.10.2023
Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям
Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы призвал жителей республики не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T23:45
2023-10-29T23:45
происшествия
махачкала
сергей меликов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы призвал жителей республики не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия. "Уважаемые земляки, мы все видим чем оборачивается ситуация прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Надо помнить, что ... мы должны соблюдать закон. Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями, они толкают людей на неправомерные действия...", - написал Алиев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что от таких действий могут пострадать ни в чем неповинные люди. "Будьте бдительны. Не подставляйте себя и не наносите вред окружающим", - подчеркнул он. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
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происшествия, махачкала, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Омбудсмен Дагестана призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям

Омбудсмен Дагестана Алиев призвал жителей региона не поддаваться подстрекателям

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Омбудсмен Дагестана Джамал Алиев на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы призвал жителей республики не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия.
"Уважаемые земляки, мы все видим чем оборачивается ситуация прямо сейчас в аэропорту Махачкалы... Надо помнить, что ... мы должны соблюдать закон. Не позволяйте подстрекателям управлять вашими эмоциями, они толкают людей на неправомерные действия...", - написал Алиев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что от таких действий могут пострадать ни в чем неповинные люди. "Будьте бдительны. Не подставляйте себя и не наносите вред окружающим", - подчеркнул он.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание.
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Беспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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