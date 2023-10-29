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Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного
Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного - РИА Новости, 29.10.2023
Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного
Президент Чехии Петр Павел попал в неловкую ситуацию на праздновании Дня возникновения Чехословакии. Видео инцидента опубликовал RT. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:18
2023-10-29T16:18
2023-10-29T16:56
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел попал в неловкую ситуацию на праздновании Дня возникновения Чехословакии. Видео инцидента опубликовал RT.Глава государства не удержал переданное ему на торжественной церемонии знамя и опустил его верхушку на голову военнослужащего, из-за чего у последнего свалилась фуражка."Я считаю необходимым хотя бы таким образом принести извинения за физический или психологический ущерб, нанесенный бойцу Замковой гвардии боевым знаменем во время церемонии", — написал он позднее в соцсети X.Павел объяснил, что не рассчитал вес знамени и не удержал его в руках.
https://ria.ru/20231014/pozor-1902705935.html
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в мире, чехия, чехословакия, петр павел
В мире, Чехия, Чехословакия, Петр Павел
Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного
Президент Чехии Павел не удержал знамя и сбил фуражку военного на празднике