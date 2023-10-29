https://ria.ru/20231029/chekhiya-1905986487.html

Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного

Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного - РИА Новости, 29.10.2023

Президент Чехии обрушил тяжелое знамя на голову военного

Президент Чехии Петр Павел попал в неловкую ситуацию на праздновании Дня возникновения Чехословакии. Видео инцидента опубликовал RT. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:18

2023-10-29T16:18

2023-10-29T16:56

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел попал в неловкую ситуацию на праздновании Дня возникновения Чехословакии. Видео инцидента опубликовал RT.Глава государства не удержал переданное ему на торжественной церемонии знамя и опустил его верхушку на голову военнослужащего, из-за чего у последнего свалилась фуражка."Я считаю необходимым хотя бы таким образом принести извинения за физический или психологический ущерб, нанесенный бойцу Замковой гвардии боевым знаменем во время церемонии", — написал он позднее в соцсети X.Павел объяснил, что не рассчитал вес знамени и не удержал его в руках.

https://ria.ru/20231014/pozor-1902705935.html

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в мире, чехия, чехословакия, петр павел