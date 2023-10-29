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Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН - РИА Новости, 29.10.2023
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10:58 29.10.2023 (обновлено: 15:37 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/chekhiya-1905942483.html
Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН - РИА Новости, 29.10.2023
Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она написала РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T10:58
2023-10-29T15:37
в мире
чехия
израиль
яна чернохова
оон
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она написала в соцсети X."Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация "Аль-Каида"* убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН", — заявила Чернохова.По ее словам, Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За проголосовали 120 стран, 45 воздержались, против выступили 14: Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил после этого, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".ХАМАС поддержало решение Генассамблеи.Авторами документа выступили Иордания и еще более 40 стран. Резолюция осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан, призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к немедленному освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену.Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, прежде всего в вопросе защиты мирного населения и гражданских объектов, обеспечить доставку в сектор Газа необходимых товаров и доступ туда для сотрудников гуманитарных организаций. Израиль призывают отменить предписание к жителям Газы переместиться на юг анклава.В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231029/zasedanie-1905910626.html
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в мире, чехия, израиль, яна чернохова, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Чехия, Израиль, Яна Чернохова, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН

МО Чехии призвало к выходу страны из ООН из-за резолюции ГА по Ближнему Востоку

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны Чешской Республики Яна Чернохова
Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она написала в соцсети X.
"Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация "Аль-Каида"* убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН", — заявила Чернохова.
По ее словам, Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.
Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За проголосовали 120 стран, 45 воздержались, против выступили 14: Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил после этого, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".
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ХАМАС поддержало решение Генассамблеи.
Авторами документа выступили Иордания и еще более 40 стран. Резолюция осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан, призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к немедленному освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену.
Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, прежде всего в вопросе защиты мирного населения и гражданских объектов, обеспечить доставку в сектор Газа необходимых товаров и доступ туда для сотрудников гуманитарных организаций. Израиль призывают отменить предписание к жителям Газы переместиться на юг анклава.
В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреЧехияИзраильЯна ЧерноховаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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