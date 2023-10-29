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На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек
На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек - РИА Новости, 29.10.2023
На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек
Пять человек пострадали, один скончался в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T20:18
2023-10-29T20:18
2023-10-29T20:18
происшествия
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали, один скончался в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональный Минздрав. По данным свердловской Госавтоинспекции, на 212-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель машины "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2112. В результате ДТП травмы получили шесть человек. "Один человек погиб, пять госпитализированы в больницы Красноуральска и Нижней Туры. В Нижнетуринской ЦГБ и Красноуральской ГБ работают реанимационные бригады Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении. Как отметили в УГИБДД региона, из-за обильного снегопада в Свердловской области возросло количество автоаварий. Так, по информации ведомства, на 17.00 мск зарегистрированы 23 ДТП. На нескольких участках региональных дорог ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.
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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, нижний тагил, угибдд
Происшествия, Авто, Свердловская область, Екатеринбург, Нижний Тагил, УГИБДД
На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек
При столкновении двух автомобилей на Урале один человек погиб, пятеро пострадали