https://ria.ru/20231029/avariya-1906023567.html

На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек

На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек - РИА Новости, 29.10.2023

На Урале столкнулись два автомобиля, погиб человек

Пять человек пострадали, один скончался в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональный Минздрав. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T20:18

2023-10-29T20:18

2023-10-29T20:18

происшествия

авто

свердловская область

екатеринбург

нижний тагил

угибдд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали, один скончался в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональный Минздрав. По данным свердловской Госавтоинспекции, на 212-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов водитель машины "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2112. В результате ДТП травмы получили шесть человек. "Один человек погиб, пять госпитализированы в больницы Красноуральска и Нижней Туры. В Нижнетуринской ЦГБ и Красноуральской ГБ работают реанимационные бригады Территориального центра медицины катастроф", - говорится в сообщении. Как отметили в УГИБДД региона, из-за обильного снегопада в Свердловской области возросло количество автоаварий. Так, по информации ведомства, на 17.00 мск зарегистрированы 23 ДТП. На нескольких участках региональных дорог ограничено движение грузового и пассажирского транспорта.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

свердловская область

екатеринбург

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, нижний тагил, угибдд