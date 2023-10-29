https://ria.ru/20231029/avariya-1905984813.html

На юге Москвы столкнулись два автомобиля

На юге Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 29.10.2023

На юге Москвы столкнулись два автомобиля

Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T16:03

2023-10-29T16:03

2023-10-29T16:26

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 26-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля ... Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что движение на месте ДТП восстановлено.

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2023

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авто, москва, происшествия