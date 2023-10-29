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На юге Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 29.10.2023
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16:03 29.10.2023 (обновлено: 16:26 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/avariya-1905984813.html
На юге Москвы столкнулись два автомобиля
На юге Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 29.10.2023
На юге Москвы столкнулись два автомобиля
Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:03
2023-10-29T16:26
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 26-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля ... Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что движение на месте ДТП восстановлено.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
На юге Москвы столкнулись два автомобиля

На МКАД на юге Москвы столкнулись два автомобиля, движение затруднено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На внутренней стороне 26-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля ... Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.
Позднее дептранс сообщил, что движение на месте ДТП восстановлено.
 
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