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На юге Москвы столкнулись два автомобиля
На юге Москвы столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 29.10.2023
На юге Москвы столкнулись два автомобиля
Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T16:03
2023-10-29T16:03
2023-10-29T16:26
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Две машины столкнулись на внутренней стороне 26-го километра Московской кольцевой автодороги на юге столицы, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 26-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) столкнулись два автомобиля ... Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что движение на месте ДТП восстановлено.
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авто, москва, происшествия
Авто, Москва, Происшествия
На юге Москвы столкнулись два автомобиля
На МКАД на юге Москвы столкнулись два автомобиля, движение затруднено