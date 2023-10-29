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МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
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21:58 29.10.2023 (обновлено: 01:26 30.10.2023)
https://ria.ru/20231029/aktsiya-1906034968.html
МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы
МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы
ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T21:58
2023-10-30T01:26
скфо
россия
происшествия
беспорядки в аэропорту махачкалы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
махачкала
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка, отметив, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, поскольку в аэропорту работает видеонаблюдение.Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка."ГУ МВД России по СКФО предупреждает о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта "Уйташ" города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ведомство также предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности, в том числе лица, которые "подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни"."Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", - добавляется в сообщении.
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скфо, россия, происшествия, беспорядки в аэропорту махачкалы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), махачкала
СКФО, Россия, Происшествия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Махачкала
МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы

МВД предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций в Махачкале

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка, отметив, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, поскольку в аэропорту работает видеонаблюдение.
Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
"ГУ МВД России по СКФО предупреждает о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта "Уйташ" города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомство также предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности, в том числе лица, которые "подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни".
"Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", - добавляется в сообщении.
 
СКФОРоссияПроисшествияБеспорядки в аэропорту МахачкалыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Махачкала
 
 
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