МВД сделало заявление после начала беспорядков в аэропорту Махачкалы
МВД предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций в Махачкале
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. ГУ МВД России по СКФО на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка, отметив, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, поскольку в аэропорту работает видеонаблюдение.
Жители Махачкалы в воскресенье публикуют в соцсетях видео с людьми, прорвавшимися на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Росавиация сообщила, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации, на месте работают органы правопорядка.
"ГУ МВД России по СКФО предупреждает о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка. В связи с появлениями в медиапространстве призывов к проведению несанкционированных акций на территории аэропорта "Уйташ" города Махачкалы полиция предупреждает, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомство также предупредило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения. Участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности, в том числе лица, которые "подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни".
"Призываем граждан не поддаваться на призывы к противоправным действиям", - добавляется в сообщении.