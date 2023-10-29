https://ria.ru/20231029/aktivy-1905626300.html
На черный день. Как россияне лишаются накоплений
На черный день. Как россияне лишаются накоплений - РИА Новости, 29.10.2023
На черный день. Как россияне лишаются накоплений
На Западе заморозили средства не только крупных бизнесменов, но и простых граждан. Держатели ценных бумаг иностранных компаний и паевых инвестиционных фондов... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T08:00
2023-10-29T08:00
2023-10-29T08:05
экономика
центральный банк рф (цб рф)
вклады
блокировка счета
московская биржа
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Западе заморозили средства не только крупных бизнесменов, но и простых граждан. Держатели ценных бумаг иностранных компаний и паевых инвестиционных фондов пострадали вне зависимости от суммы вложений. Дивиденды продолжают начисляться, но получить их нельзя. Как и продать акции. А депозитарии продолжают искать способ присвоить деньги россиян. Сохранить и преумножитьСогласно соцопросам, инвестициями в стране занимается каждый третий. Самый популярный инструмент — акции, 62%. Облигации у 33%, 29% вложились в валюту, 23 — в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), 15 — драгметаллы, 12 — криптовалюту, девять — в бизнес.Брокерские услуги широко доступны. Банки предоставляют клиентам альтернативы традиционным накопительным счетам. Также появилось множество специализированных приложений для подбора индивидуальных пакетов, покупки и продажи бумаг дистанционно.К тому же существенно снизился входной порог. "Если раньше минимум был несколько сотен тысяч рублей, то сейчас инвестировать, особенно в ПИФы, можно и тысячу. Что касается акций, достаточно приобрести одну", — говорит член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Токсичный активНекоторые предпочитали хранить накопления в ценных бумагах западных компаний, в основном крупнейших корпораций, составляющих индекс Доу-Джонса: Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, McDonald’s, Microsoft, Nike, Disney и других. Теперь эти средства заморожены. "ЦБ неоднократно предупреждал, что инвестиции в предприятия недружественных стран могут оказаться токсичными, так и случилось", — напоминает Разуваев."Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Есть единичные выплаты по решению суда, но основное недоступно, и перспективы разблокировки очень туманные. Что касается дивидендов, то они изредка приходят — за досанкционные периоды. Разуваев отмечает, что даже по бумагам, приобретенным в российских финансовых организациях, проценты не выплачивают. Те, кто покупали через такие страны, как Казахстан или Азербайджан, оказались в привилегированном положении.Холодная войнаТем не менее проценты продолжают начисляться. Депозитарии Euroclear и Clearstream фиксируют огромные доходы, но возвращать пока ничего не планируют. Напротив, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила, что цель Европы — конфискация российских активов в пользу Украины. Конечно, это очень непросто с юридической точки зрения. В ЕС до сих пор не нашли законного обоснования для присвоения чужих средств. К тому же там опасаются утраты инвестиционной привлекательности и ответных мер.Профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев указывает на недавнюю инициативу ЦБ — обменять замороженные активы на западные. Проблема в диспропорции: иностранных в разы меньше. В любом случае эта ситуация затянется на месяцы, а то и годы, уверен эксперт.На финансовом рынке предлагают услуги по выкупу "мертвого груза", но с дисконтом около 80%. Расчет на то, что в итоге все вернется на круги своя, но риски очень велики."Это должно послужить уроком инвесторам. Следует грамотнее подходить к выбору активов и держать капитал по большей части в юрисдикции того государства, где у вас гражданство и брокерский счет", — подчеркивает Моисеев. К тому же, в России много альтернатив.Аналитики советуют обратить внимание на компании со стабильным денежным потоком, к примеру, "Мосэнерго" — Москва всегда потребляет много электричества. Или в сегменте сотовой связи — без нее тоже теперь никуда. Рисковыми же считаются предприятия, сильно зависящие от делового цикла, например металлургические, а также акции из новых секторов. Можно рассмотреть инвестиционные золотые и серебряные монеты — это выгоднее слитков. У Сбербанка имеются лоты от трех тысяч до девяти миллионов рублей. "Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное — изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями", — отмечает Разуваев. ПИФы в том же Сбере стартуют от 100 рублей со степенями риска от минимальной до высокой, а прибыль достигает 80% и больше. Так что и людям с невысоким и средним достатком есть из чего выбрать, помимо депозитов с низкой доходностью.
https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), вклады, блокировка счета, московская биржа
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вклады, блокировка счета, Московская биржа
На черный день. Как россияне лишаются накоплений
Россияне не могут получить доступ к инвестициям в западные активы
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Западе заморозили средства не только крупных бизнесменов, но и простых граждан. Держатели ценных бумаг иностранных компаний и паевых инвестиционных фондов пострадали вне зависимости от суммы вложений. Дивиденды продолжают начисляться, но получить их нельзя. Как и продать акции. А депозитарии продолжают искать способ присвоить деньги россиян.
Согласно соцопросам, инвестициями в стране занимается каждый третий. Самый популярный инструмент — акции, 62%. Облигации у 33%, 29% вложились в валюту, 23 — в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), 15 — драгметаллы, 12 — криптовалюту, девять — в бизнес.
Брокерские услуги широко доступны. Банки предоставляют клиентам альтернативы традиционным накопительным счетам. Также появилось множество специализированных приложений для подбора индивидуальных пакетов, покупки и продажи бумаг дистанционно.
К тому же существенно снизился входной порог. "Если раньше минимум был несколько сотен тысяч рублей, то сейчас инвестировать, особенно в ПИФы, можно и тысячу. Что касается акций, достаточно приобрести одну", — говорит член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Некоторые предпочитали хранить накопления в ценных бумагах западных компаний, в основном крупнейших корпораций, составляющих индекс Доу-Джонса: Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, McDonald’s, Microsoft, Nike, Disney и других. Теперь эти средства заморожены. "ЦБ неоднократно предупреждал, что инвестиции в предприятия недружественных стран могут оказаться токсичными, так и случилось", — напоминает Разуваев.
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"Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.
Есть единичные выплаты по решению суда, но основное недоступно, и перспективы разблокировки очень туманные. Что касается дивидендов, то они изредка приходят — за досанкционные периоды. Разуваев отмечает, что даже по бумагам, приобретенным в российских финансовых организациях, проценты не выплачивают. Те, кто покупали через такие страны, как Казахстан или Азербайджан, оказались в привилегированном положении.
Тем не менее проценты продолжают начисляться. Депозитарии Euroclear и Clearstream фиксируют огромные доходы, но возвращать пока ничего не планируют. Напротив, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила, что цель Европы — конфискация российских активов в пользу Украины. Конечно, это очень непросто с юридической точки зрения. В ЕС до сих пор не нашли законного обоснования для присвоения чужих средств. К тому же там опасаются утраты инвестиционной привлекательности и ответных мер.
Профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев указывает на недавнюю инициативу ЦБ — обменять замороженные активы на западные. Проблема в диспропорции: иностранных в разы меньше. В любом случае эта ситуация затянется на месяцы, а то и годы, уверен эксперт.
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На финансовом рынке предлагают услуги по выкупу "мертвого груза", но с дисконтом около 80%. Расчет на то, что в итоге все вернется на круги своя, но риски очень велики.
"Это должно послужить уроком инвесторам. Следует грамотнее подходить к выбору активов и держать капитал по большей части в юрисдикции того государства, где у вас гражданство и брокерский счет", — подчеркивает Моисеев. К тому же, в России много альтернатив.
Аналитики советуют обратить внимание на компании со стабильным денежным потоком, к примеру, "Мосэнерго" — Москва всегда потребляет много электричества. Или в сегменте сотовой связи — без нее тоже теперь никуда. Рисковыми же считаются предприятия, сильно зависящие от делового цикла, например металлургические, а также акции из новых секторов. Можно рассмотреть инвестиционные золотые и серебряные монеты — это выгоднее слитков. У Сбербанка имеются лоты от трех тысяч до девяти миллионов рублей. "Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное — изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями", — отмечает Разуваев. ПИФы в том же Сбере стартуют от 100 рублей со степенями риска от минимальной до высокой, а прибыль достигает 80% и больше. Так что и людям с невысоким и средним достатком есть из чего выбрать, помимо депозитов с низкой доходностью.