https://ria.ru/20231029/aktivy-1905626300.html

На черный день. Как россияне лишаются накоплений

На черный день. Как россияне лишаются накоплений - РИА Новости, 29.10.2023

На черный день. Как россияне лишаются накоплений

На Западе заморозили средства не только крупных бизнесменов, но и простых граждан. Держатели ценных бумаг иностранных компаний и паевых инвестиционных фондов... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T08:00

2023-10-29T08:00

2023-10-29T08:05

экономика

центральный банк рф (цб рф)

вклады

блокировка счета

московская биржа

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. На Западе заморозили средства не только крупных бизнесменов, но и простых граждан. Держатели ценных бумаг иностранных компаний и паевых инвестиционных фондов пострадали вне зависимости от суммы вложений. Дивиденды продолжают начисляться, но получить их нельзя. Как и продать акции. А депозитарии продолжают искать способ присвоить деньги россиян. Сохранить и преумножитьСогласно соцопросам, инвестициями в стране занимается каждый третий. Самый популярный инструмент — акции, 62%. Облигации у 33%, 29% вложились в валюту, 23 — в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), 15 — драгметаллы, 12 — криптовалюту, девять — в бизнес.Брокерские услуги широко доступны. Банки предоставляют клиентам альтернативы традиционным накопительным счетам. Также появилось множество специализированных приложений для подбора индивидуальных пакетов, покупки и продажи бумаг дистанционно.К тому же существенно снизился входной порог. "Если раньше минимум был несколько сотен тысяч рублей, то сейчас инвестировать, особенно в ПИФы, можно и тысячу. Что касается акций, достаточно приобрести одну", — говорит член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.Токсичный активНекоторые предпочитали хранить накопления в ценных бумагах западных компаний, в основном крупнейших корпораций, составляющих индекс Доу-Джонса: Coca-Cola, General Electric, Intel, IBM, McDonald’s, Microsoft, Nike, Disney и других. Теперь эти средства заморожены. "ЦБ неоднократно предупреждал, что инвестиции в предприятия недружественных стран могут оказаться токсичными, так и случилось", — напоминает Разуваев."Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид", — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова.Есть единичные выплаты по решению суда, но основное недоступно, и перспективы разблокировки очень туманные. Что касается дивидендов, то они изредка приходят — за досанкционные периоды. Разуваев отмечает, что даже по бумагам, приобретенным в российских финансовых организациях, проценты не выплачивают. Те, кто покупали через такие страны, как Казахстан или Азербайджан, оказались в привилегированном положении.Холодная войнаТем не менее проценты продолжают начисляться. Депозитарии Euroclear и Clearstream фиксируют огромные доходы, но возвращать пока ничего не планируют. Напротив, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно говорила, что цель Европы — конфискация российских активов в пользу Украины. Конечно, это очень непросто с юридической точки зрения. В ЕС до сих пор не нашли законного обоснования для присвоения чужих средств. К тому же там опасаются утраты инвестиционной привлекательности и ответных мер.Профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев указывает на недавнюю инициативу ЦБ — обменять замороженные активы на западные. Проблема в диспропорции: иностранных в разы меньше. В любом случае эта ситуация затянется на месяцы, а то и годы, уверен эксперт.На финансовом рынке предлагают услуги по выкупу "мертвого груза", но с дисконтом около 80%. Расчет на то, что в итоге все вернется на круги своя, но риски очень велики."Это должно послужить уроком инвесторам. Следует грамотнее подходить к выбору активов и держать капитал по большей части в юрисдикции того государства, где у вас гражданство и брокерский счет", — подчеркивает Моисеев. К тому же, в России много альтернатив.Аналитики советуют обратить внимание на компании со стабильным денежным потоком, к примеру, "Мосэнерго" — Москва всегда потребляет много электричества. Или в сегменте сотовой связи — без нее тоже теперь никуда. Рисковыми же считаются предприятия, сильно зависящие от делового цикла, например металлургические, а также акции из новых секторов. Можно рассмотреть инвестиционные золотые и серебряные монеты — это выгоднее слитков. У Сбербанка имеются лоты от трех тысяч до девяти миллионов рублей. "Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное — изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями", — отмечает Разуваев. ПИФы в том же Сбере стартуют от 100 рублей со степенями риска от минимальной до высокой, а прибыль достигает 80% и больше. Так что и людям с невысоким и средним достатком есть из чего выбрать, помимо депозитов с низкой доходностью.

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

https://ria.ru/20230917/konfiskatsiya-1896589883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), вклады, блокировка счета, московская биржа