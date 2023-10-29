https://ria.ru/20231029/akhmat-1906005523.html

Кадыров заявил о переходе в "Ахмат" более 170 экс-бойцов "Вагнера"

Кадыров заявил о переходе в "Ахмат" более 170 экс-бойцов "Вагнера" - РИА Новости, 29.10.2023

Кадыров заявил о переходе в "Ахмат" более 170 экс-бойцов "Вагнера"

Более 170 бывших бойцов группы "Вагнер" перешли в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T18:13

2023-10-29T18:13

2023-10-29T18:13

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

апты алаудинов

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ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Более 170 бывших бойцов группы "Вагнер" перешли в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" переходят на службу в состав элитного спецназа "АХМАТ". В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители "Вагнера" последуют примеру боевых товарищей и вступят в ряды спецназа "Ахмат". "Со своей стороны мы только рады этому. Будем единой дружной семьей сражаться с врагами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу Родину", - добавил Кадыров. В субботу командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники группы "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения СВО, по его словам, подобное происходило и раньше, но сейчас "пошло массовое пополнение".

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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рамзан кадыров, апты алаудинов