Кадыров заявил о переходе в "Ахмат" более 170 экс-бойцов "Вагнера"
Кадыров: в "Ахмат" перешли более 170 экс-бойцов "Вагнера", имеющих богатый опыт
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 29 окт - РИА Новости. Более 170 бывших бойцов группы "Вагнер" перешли в спецназ "Ахмат", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" переходят на службу в состав элитного спецназа "АХМАТ". В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни выразил уверенность в том, что и другие бывшие представители "Вагнера" последуют примеру боевых товарищей и вступят в ряды спецназа "Ахмат".
"Со своей стороны мы только рады этому. Будем единой дружной семьей сражаться с врагами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу Родину", - добавил Кадыров.
В субботу командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бывшие сотрудники группы "Вагнер" переходят в подразделения "Ахмата" и прибывают в зону проведения СВО, по его словам, подобное происходило и раньше, но сейчас "пошло массовое пополнение".