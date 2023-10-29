https://ria.ru/20231029/aeroport-1906041072.html

Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы

Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023

Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы

Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T22:44

2023-10-29T22:44

2023-10-29T22:51

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

северный кавказ

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906032222_0:315:552:626_1920x0_80_0_0_e5e802a36fefaa4ec7e3fc84674cebd0.png

МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.Ранее главк МВД по Северному Кавказу информировал, что следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ "организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти". Росавиация сообщала, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации."В связи с событиями в аэропорту Махачкалы "Уйташ", следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

махачкала

россия

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, северный кавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), telegram