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Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023
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22:44 29.10.2023 (обновлено: 22:51 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/aeroport-1906041072.html
Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы
Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 29.10.2023
Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы
Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T22:44
2023-10-29T22:51
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
северный кавказ
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
telegram
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.Ранее главк МВД по Северному Кавказу информировал, что следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ "организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти". Росавиация сообщала, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации."В связи с событиями в аэропорту Махачкалы "Уйташ", следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия, северный кавказ, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), telegram
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия, Северный Кавказ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Telegram
Прокуратура Дагестана расследует беспорядки в аэропорту Махачкалы

Прокуратура Дагестана контролирует дело по беспорядкам в аэропорту Махачкалы

Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
Жители Махачкалы публикуют в соцсетях видео с посторонними людьми на взлетно-посадочной полосе
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Ранее главк МВД по Северному Кавказу информировал, что следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ "организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти". Росавиация сообщала, что в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье решено временно закрыть его на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации.
"В связи с событиями в аэропорту Махачкалы "Уйташ", следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлен на контроль", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
 
ПроисшествияМахачкалаБеспорядки в аэропорту МахачкалыРоссияСеверный КавказФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Telegram
 
 
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