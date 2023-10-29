https://ria.ru/20231029/aeroport-1906038824.html

Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы

Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-29T22:27

2023-10-29T22:27

2023-10-30T01:24

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана. "Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте. Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта, не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта", - говорится в сообщении.

махачкала

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2023

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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы