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Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы
Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы
Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-29T22:27
2023-10-29T22:27
2023-10-30T01:24
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МАХАЧКАЛА, 29 окт - РИА Новости. Ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем, силовые службы работают на месте, сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана. "Правительство республики Дагестан сообщает, что ситуация находится под контролем, силовые службы работают на месте. Рекомендуем лицам, нарушившим порядок работы режимного объекта, не продолжать противозаконные действия и не препятствовать работе сотрудников аэропорта", - говорится в сообщении.
махачкала
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Власти Дагестана заявили о контроле над ситуацией в аэропорту Махачкалы
Власти Дагестана: ситуация в аэропорту Махачкалы находится под контролем