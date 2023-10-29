https://ria.ru/20231029/aeroflot-1905946385.html

Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби

Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби - РИА Новости, 29.10.2023

Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби

Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби, сообщает перевозчик. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:18

2023-10-29T11:18

2023-10-29T11:18

абу-даби

москва

дубай

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

boeing 737-800

новости - туризм

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби, сообщает перевозчик. Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. С 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тысяч путешественников в час. Архитектура и уникальный интерьер сооружения получили признание международных дизайнеров. Помимо Абу-Даби, Аэрофлот в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полетов из Москвы в Дубай.

https://ria.ru/20231020/otpusk-1903988770.html

абу-даби

москва

дубай

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

абу-даби, москва, дубай, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, новости - туризм