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Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби - РИА Новости, 29.10.2023
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11:18 29.10.2023
https://ria.ru/20231029/aeroflot-1905946385.html
Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби
Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби - РИА Новости, 29.10.2023
Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби
Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби, сообщает перевозчик. РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:18
2023-10-29T11:18
абу-даби
москва
дубай
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
новости - туризм
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби, сообщает перевозчик. Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. С 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тысяч путешественников в час. Архитектура и уникальный интерьер сооружения получили признание международных дизайнеров. Помимо Абу-Даби, Аэрофлот в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полетов из Москвы в Дубай.
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абу-даби, москва, дубай, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, новости - туризм
Абу-Даби, Москва, Дубай, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800, Новости - Туризм

Аэрофлот возобновил полеты в Абу-Даби

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби, сообщает перевозчик.
Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800.
С 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тысяч путешественников в час. Архитектура и уникальный интерьер сооружения получили признание международных дизайнеров.
Помимо Абу-Даби, Аэрофлот в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полетов из Москвы в Дубай.
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Абу-ДабиМоскваДубайАэрофлотШереметьево (аэропорт)Boeing 737-800Новости - Туризм
 
 
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