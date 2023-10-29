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Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю
Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю - РИА Новости, 29.10.2023
Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю
Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:15
2023-10-29T11:15
2023-10-29T11:19
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МОСКВА, 29 окт - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. С 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Пассажиры Аэрофлота одними из первых смогут оценить комфорт, инновационные решения и непревзойдённый дизайн нового здания. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тысяч путешественников в час. Архитектура и уникальный интерьер сооружения получили признание международных дизайнеров. Пассажиры класса Бизнес и участники программы "Аэрофлот Бонус" элитных (золотого и платинового) уровней смогут воспользоваться бизнес-залом Plaza Premium Lounge. Помимо Абу-Даби, Аэрофлот в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в еще один популярный город ОАЭ — Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полетов из Москвы в Дубай. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю
МОСКВА, 29 окт - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800.
С 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Пассажиры Аэрофлота одними из первых смогут оценить комфорт, инновационные решения и непревзойдённый дизайн нового здания. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тысяч путешественников в час. Архитектура и уникальный интерьер сооружения получили признание международных дизайнеров. Пассажиры класса Бизнес и участники программы "Аэрофлот Бонус" элитных (золотого и платинового) уровней смогут воспользоваться бизнес-залом Plaza Premium Lounge.
Помимо Абу-Даби, Аэрофлот в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в еще один популярный город ОАЭ — Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полетов из Москвы в Дубай.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.