https://ria.ru/20231029/aeroflot-1905945925.html

Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю

Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю - РИА Новости, 29.10.2023

Аэрофлот будет летать в Абу-Даби четыре раза в неделю

Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в... РИА Новости, 29.10.2023

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МОСКВА, 29 окт - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот возобновил регулярные полеты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Полеты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800. С 2 ноября авиакомпания планирует перевести рейсы в новый терминал Международного аэропорта Абу-Даби — Midfield. Пассажиры Аэрофлота одними из первых смогут оценить комфорт, инновационные решения и непревзойдённый дизайн нового здания. Крупнейший в мире терминал способен принимать до 79 самолетов одновременно и до 11 тысяч путешественников в час. Архитектура и уникальный интерьер сооружения получили признание международных дизайнеров. Пассажиры класса Бизнес и участники программы "Аэрофлот Бонус" элитных (золотого и платинового) уровней смогут воспользоваться бизнес-залом Plaza Premium Lounge. Помимо Абу-Даби, Аэрофлот в зимнем сезонном расписании выполняет регулярные рейсы из Москвы в еще один популярный город ОАЭ — Дубай. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полетов из Москвы в Дубай. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пресс-релизы