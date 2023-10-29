https://ria.ru/20231029/aero-1905973100.html

В аэропорту Челябинска задержали вылет дневных рейсов из-за непогоды

В аэропорту Челябинска задержали вылет дневных рейсов из-за непогоды - РИА Новости, 29.10.2023

В аэропорту Челябинска задержали вылет дневных рейсов из-за непогоды

Вылет трех рейсов из аэропорта Челябинска задерживается из-за непогоды в воскресенье, свидетельствуют данные онлайн табло воздушной гавани. РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T14:38

2023-10-29T14:38

2023-10-29T14:38

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 окт - РИА Новости. Вылет трех рейсов из аэропорта Челябинска задерживается из-за непогоды в воскресенье, свидетельствуют данные онлайн табло воздушной гавани. По данным администрации Челябинска, 29 октября в Челябинске - понижение температуры до минус 4 градусов и выпадение осадков в виде снега. В настоящее время в Челябинске идет снег. "Вылет по расписанию в Москву – 12.45 (10.45 мск), расчетное – 16.00 (14.00 мск). Вылет по расписанию в Новосибирск – 14.55 (12.55 мск), расчетное – 17.15 (15.15 мск). Вылет по расписанию в Сочи – 13.20 (11.20 мск), расчетное – 15.05 (13.05 мск, вылетел)", - указывается на сайте воздушной гавани. По данным пресс-центра ГМЧС России по региону, с вечера 28 октября на федеральной трассе М-5 введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных, легковых такси, грузовых транспортных средств в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями. По данным миндортранса региона, на 12.00 (10.00 мск) на дорогах регионального значения работают 146 единиц техники. Проезжее состояние обеспечено. Ожидается, что ночью 30 октября местами на территории Челябинской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица).

https://ria.ru/20231028/aviareysy-1905778342.html

https://ria.ru/20231028/samolet-1905827505.html

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новосибирск

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общество, челябинск, москва, новосибирск, россия