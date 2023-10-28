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СМИ: ЦАХАЛ заявил, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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01:09 28.10.2023 (обновлено: 01:14 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/zhurnalisty-1905757497.html
СМИ: ЦАХАЛ заявил, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе
СМИ: ЦАХАЛ заявил, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
СМИ: ЦАХАЛ заявил, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила агентствам Франс Пресс и Рейтер, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа, передает Рейтер со... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T01:09
2023-10-28T01:14
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила агентствам Франс Пресс и Рейтер, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа, передает Рейтер со ссылкой на письмо от представителей армии. Как передает агентство, письмо пришло после того, как журналисты запросили гарантии, что ЦАХАЛ не будет наносить по ним удары на территории сектора Газа. "Мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности", - говорится в сообщении армии. В ЦАХАЛ заявили, что с высокой интенсивностью наносят удары по целям в секторе Газа, в ходе которых могут быть повреждены близлежащие строения, а запущенные палестинским движением ХАМАС ракеты могут случайно ранить мирных жителей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/rasshirenie-1905746844.html
https://ria.ru/20231026/reydy-1905509109.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ЦАХАЛ заявил, что не гарантирует безопасность журналистов в Газе

Reuters: ЦАХАЛ заявил, что не может гарантировать безопасность репортеров в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты собираются на плацдарме недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила агентствам Франс Пресс и Рейтер, что не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа, передает Рейтер со ссылкой на письмо от представителей армии.
Как передает агентство, письмо пришло после того, как журналисты запросили гарантии, что ЦАХАЛ не будет наносить по ним удары на территории сектора Газа.
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"Мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности", - говорится в сообщении армии.
В ЦАХАЛ заявили, что с высокой интенсивностью наносят удары по целям в секторе Газа, в ходе которых могут быть повреждены близлежащие строения, а запущенные палестинским движением ХАМАС ракеты могут случайно ранить мирных жителей.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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