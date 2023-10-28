https://ria.ru/20231028/zemletryasenie-1905849666.html
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 28.10.2023
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:36
2023-10-28T16:36
2023-10-28T16:36
в мире
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 13.04 по времени UTC (16.04 мск) в 375 километрах к северо-востоку от города Купанг с населением 282 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Индонезия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
EMSC: у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5