https://ria.ru/20231028/zemletryasenie-1905849666.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 28.10.2023

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:36

2023-10-28T16:36

2023-10-28T16:36

в мире

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 13.04 по времени UTC (16.04 мск) в 375 километрах к северо-востоку от города Купанг с населением 282 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

индонезия

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в мире, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)