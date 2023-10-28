https://ria.ru/20231028/zemletryasenie-1905763566.html

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

В акватории озера Байкал произошло землетрясение - РИА Новости, 28.10.2023

В акватории озера Байкал произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории озера Байкал недалеко от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T03:36

2023-10-28T03:36

2023-10-28T03:36

байкал

прибайкальский район

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 28 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории озера Байкал недалеко от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии, сообщает региональный главк МЧС. "В акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 22,7 километра северо-западнее населенного пункта Гремячинск Прибайкальского района. Магнитуда 4,4, энергетический класс 12. Толчки ощущались в городе Улан-Удэ и Прибайкальском районе", - говорится в сообщении. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Формируются группы для обследования социально значимых объектов.

https://ria.ru/20231024/zemletryasenie-1905051076.html

байкал

прибайкальский район

улан-удэ

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байкал, прибайкальский район, происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)