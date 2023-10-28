Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского
TAZ: Зеленский понимает туманность перспектив вступления Украины в ЕС
© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности, пишет журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель.
По словам автора, Зеленский делает то, что он прекрасно освоил с начала конфликта – "палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи", требуя, по возможности, до конца года начать переговоры по присоединению к Евросоюзу.
При этом, как утверждает Эртель, Зеленский "достаточно умен", чтобы понимать – эта позиция "далека от реальности", и это если говорить мягко. Брюссель установил правила игры, которые он и сам должен соблюдать.
"Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" – задалась вопросом журналистка.
Кроме того, переговоры о вступлении могут затянуться – "на десятилетия, если потребуется", поэтому сама перспектива не должна переоцениваться в качестве мотивации для населения Украины.
Как указывает Эртель, у Зеленского могут быть и другие соображения сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток. За этим может стоять страх того, что партнеры Киева могут пересмотреть свои обязательства, в первую очередь военные, и это может оказаться не таким далеким от реальности, добавила она.
Как ранее заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться в первом полугодии 2024 года. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры до конца текущего года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.