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Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского - РИА Новости, 28.10.2023
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06:46 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905771236.html
Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского
Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского - РИА Новости, 28.10.2023
Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского
Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности, пишет... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T06:46
2023-10-28T06:46
в мире
украина
молдавия
владимир зеленский
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности, пишет журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель.По словам автора, Зеленский делает то, что он прекрасно освоил с начала конфликта – "палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи", требуя, по возможности, до конца года начать переговоры по присоединению к Евросоюзу.При этом, как утверждает Эртель, Зеленский "достаточно умен", чтобы понимать – эта позиция "далека от реальности", и это если говорить мягко. Брюссель установил правила игры, которые он и сам должен соблюдать."Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" – задалась вопросом журналистка.Кроме того, переговоры о вступлении могут затянуться – "на десятилетия, если потребуется", поэтому сама перспектива не должна переоцениваться в качестве мотивации для населения Украины.Как указывает Эртель, у Зеленского могут быть и другие соображения сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток. За этим может стоять страх того, что партнеры Киева могут пересмотреть свои обязательства, в первую очередь военные, и это может оказаться не таким далеким от реальности, добавила она.Как ранее заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться в первом полугодии 2024 года. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры до конца текущего года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901449435.html
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского

TAZ: Зеленский понимает туманность перспектив вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности, пишет журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель.
По словам автора, Зеленский делает то, что он прекрасно освоил с начала конфликта – "палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи", требуя, по возможности, до конца года начать переговоры по присоединению к Евросоюзу.
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При этом, как утверждает Эртель, Зеленский "достаточно умен", чтобы понимать – эта позиция "далека от реальности", и это если говорить мягко. Брюссель установил правила игры, которые он и сам должен соблюдать.
"Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" – задалась вопросом журналистка.
Кроме того, переговоры о вступлении могут затянуться – "на десятилетия, если потребуется", поэтому сама перспектива не должна переоцениваться в качестве мотивации для населения Украины.
Как указывает Эртель, у Зеленского могут быть и другие соображения сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток. За этим может стоять страх того, что партнеры Киева могут пересмотреть свои обязательства, в первую очередь военные, и это может оказаться не таким далеким от реальности, добавила она.
Как ранее заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться в первом полугодии 2024 года. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры до конца текущего года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
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