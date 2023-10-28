https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905771236.html

Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского

Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского - РИА Новости, 28.10.2023

Не верит сам. Раскрыта отчаянная стратегия Зеленского

Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности, пишет... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T06:46

2023-10-28T06:46

2023-10-28T06:46

в мире

украина

молдавия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

евросоюз

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский, призывая активизировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, прекрасно понимает, насколько эта перспектива далека от реальности, пишет журналист издания Tageszeitung Барбара Эртель.По словам автора, Зеленский делает то, что он прекрасно освоил с начала конфликта – "палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи", требуя, по возможности, до конца года начать переговоры по присоединению к Евросоюзу.При этом, как утверждает Эртель, Зеленский "достаточно умен", чтобы понимать – эта позиция "далека от реальности", и это если говорить мягко. Брюссель установил правила игры, которые он и сам должен соблюдать."Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?" – задалась вопросом журналистка.Кроме того, переговоры о вступлении могут затянуться – "на десятилетия, если потребуется", поэтому сама перспектива не должна переоцениваться в качестве мотивации для населения Украины.Как указывает Эртель, у Зеленского могут быть и другие соображения сейчас, когда весь мир смотрит на Ближний Восток. За этим может стоять страх того, что партнеры Киева могут пересмотреть свои обязательства, в первую очередь военные, и это может оказаться не таким далеким от реальности, добавила она.Как ранее заявил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, переговоры о членстве Украины в Европейском союзе могут начаться в первом полугодии 2024 года. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры до конца текущего года. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901449435.html

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский, дмитрий кулеба, евросоюз