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"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН - РИА Новости, 28.10.2023
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04:44 28.10.2023 (обновлено: 07:50 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905767383.html
"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН
"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН - РИА Новости, 28.10.2023
"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН
Пользователи социальной сети X пришли в недоумение из-за решения Украины воздержаться во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН, посвященной ситуации в РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T04:44
2023-10-28T07:50
в мире
владимир зеленский
генеральная ассамблея оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
украина
израиль
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X пришли в недоумение из-за решения Украины воздержаться во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН, посвященной ситуации в секторе Газа, и раскритиковали Владимира Зеленского за неблагодарность и нежелание помогать мирным жителям Палестины.Ранее ГА ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением насилия, направленного на палестинских и израильских мирных граждан."Украина воздержалась! Позор тебе, Зеленский. После более чем года получения помощи, поддержки и сочувствия всего мира у тебя не хватает смелости проголосовать за прекращение огня и гуманитарную помощь городу, который подвергается вторжению", — написал Our Pea."Украина воздержалась? Зеленский, что ты делаешь? Мы поддерживали тебя, а ты нас предал?" — возмутился Tariq."Украина воздержалась при голосовании за защиту гражданского населения в Газе. Я желаю (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину удачи", — заявил Ayobami.&quot;Украина воздержалась при голосовании за гуманитарную помощь населению Газы? Та же самая страна, которая выпрашивает у всех деньги и оружие. Мир запомнит это!&quot; — отметила Emi Eleode."Надеюсь, что эта страна будет оккупирована Россией довольно скоро", — написал Scorn.Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.
https://ria.ru/20231028/pomosch-1905763207.html
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в мире, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, израиль
В мире, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Украина, Израиль

"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН

© AP Photo / Fermin RodriguezВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X пришли в недоумение из-за решения Украины воздержаться во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН, посвященной ситуации в секторе Газа, и раскритиковали Владимира Зеленского за неблагодарность и нежелание помогать мирным жителям Палестины.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением насилия, направленного на палестинских и израильских мирных граждан.
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"Украина воздержалась! Позор тебе, Зеленский. После более чем года получения помощи, поддержки и сочувствия всего мира у тебя не хватает смелости проголосовать за прекращение огня и гуманитарную помощь городу, который подвергается вторжению", — написал Our Pea.
"Украина воздержалась? Зеленский, что ты делаешь? Мы поддерживали тебя, а ты нас предал?" — возмутился Tariq.
"Украина воздержалась при голосовании за защиту гражданского населения в Газе. Я желаю (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину удачи", — заявил Ayobami.
«

"Украина воздержалась при голосовании за гуманитарную помощь населению Газы? Та же самая страна, которая выпрашивает у всех деньги и оружие. Мир запомнит это!" — отметила Emi Eleode.

"Надеюсь, что эта страна будет оккупирована Россией довольно скоро", — написал Scorn.
Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.
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В миреВладимир ЗеленскийГенеральная Ассамблея ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУкраинаИзраиль
 
 
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