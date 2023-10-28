https://ria.ru/20231028/zelenskiy-1905767383.html

"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН

"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН - РИА Новости, 28.10.2023

"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН

Пользователи социальной сети X пришли в недоумение из-за решения Украины воздержаться во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН, посвященной ситуации в РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T04:44

2023-10-28T04:44

2023-10-28T07:50

в мире

владимир зеленский

генеральная ассамблея оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

украина

израиль

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X пришли в недоумение из-за решения Украины воздержаться во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН, посвященной ситуации в секторе Газа, и раскритиковали Владимира Зеленского за неблагодарность и нежелание помогать мирным жителям Палестины.Ранее ГА ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением насилия, направленного на палестинских и израильских мирных граждан."Украина воздержалась! Позор тебе, Зеленский. После более чем года получения помощи, поддержки и сочувствия всего мира у тебя не хватает смелости проголосовать за прекращение огня и гуманитарную помощь городу, который подвергается вторжению", — написал Our Pea."Украина воздержалась? Зеленский, что ты делаешь? Мы поддерживали тебя, а ты нас предал?" — возмутился Tariq."Украина воздержалась при голосовании за защиту гражданского населения в Газе. Я желаю (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину удачи", — заявил Ayobami."Украина воздержалась при голосовании за гуманитарную помощь населению Газы? Та же самая страна, которая выпрашивает у всех деньги и оружие. Мир запомнит это!" — отметила Emi Eleode."Надеюсь, что эта страна будет оккупирована Россией довольно скоро", — написал Scorn.Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.

https://ria.ru/20231028/pomosch-1905763207.html

https://ria.ru/20231028/kongress-1905759450.html

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в мире, владимир зеленский, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, израиль