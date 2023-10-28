"Ты нас предал": Зеленского пристыдили из-за странного поступка в ООН
© AP Photo / Fermin RodriguezВладимир Зеленский
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пользователи социальной сети X пришли в недоумение из-за решения Украины воздержаться во время голосования по резолюции Генассамблеи ООН, посвященной ситуации в секторе Газа, и раскритиковали Владимира Зеленского за неблагодарность и нежелание помогать мирным жителям Палестины.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта и осуждением насилия, направленного на палестинских и израильских мирных граждан.
"Украина воздержалась! Позор тебе, Зеленский. После более чем года получения помощи, поддержки и сочувствия всего мира у тебя не хватает смелости проголосовать за прекращение огня и гуманитарную помощь городу, который подвергается вторжению", — написал Our Pea.
"Украина воздержалась? Зеленский, что ты делаешь? Мы поддерживали тебя, а ты нас предал?" — возмутился Tariq.
"Украина воздержалась при голосовании за защиту гражданского населения в Газе. Я желаю (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину удачи", — заявил Ayobami.
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"Украина воздержалась при голосовании за гуманитарную помощь населению Газы? Та же самая страна, которая выпрашивает у всех деньги и оружие. Мир запомнит это!" — отметила Emi Eleode.
"Надеюсь, что эта страна будет оккупирована Россией довольно скоро", — написал Scorn.
Авторами инициативы выступили Иордания и еще более 40 стран. В тексте резолюции говорится, что Генассамблея ООН осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, а также к "немедленному без предусловий освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену".
За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.