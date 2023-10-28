https://ria.ru/20231028/zalozhniki-1905814298.html

Россия передала ХАМАС список из восьми человек, находящихся в заложниках

Россия передала ХАМАС список из восьми человек, находящихся в заложниках - РИА Новости, 28.10.2023

Россия передала ХАМАС список из восьми человек, находящихся в заложниках

Палестинское движение ХАМАС получило от российского МИД список россиян, которые могут быть среди заложников, ищет их и готово отпустить, заявил РИА Новости член РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:10

2023-10-28T13:10

2023-10-28T14:03

в мире

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС получило от российского МИД список россиян, которые могут быть среди заложников, ищет их и готово отпустить, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук."От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", — сказал он.По словам Марзука, всего в списке восемь имен."Что касается мирных граждан, которые были взяты и сейчас находятся в Газе, мы к ним относимся как к гостям. Сейчас мы ищем тех людей <…> Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за нынешней ситуации", — добавил он.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 7,3 тысячи человек, около 20 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, среди них более 20 — россияне. Еще четверо граждан России считаются пропавшими без вести. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году