https://ria.ru/20231028/vstrecha-1905762219.html

Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань

Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань - РИА Новости, 28.10.2023

Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И обсудили отношения двух стран, палестино-израильский конфликт,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T02:59

2023-10-28T02:59

2023-10-28T02:59

сша

китай

украина

в мире

ван и (политик)

джейк салливан

хамас

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И обсудили отношения двух стран, палестино-израильский конфликт, российскую специальную военную операцию на Украине и ситуацию в Тайваньском проливе, заявили в Белом доме. "Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и министр Ван провели откровенные, конструктивные и содержательные переговоры по ключевым вопросам двусторонних отношений США и Китая, конфликту Израиля и (палестинского движения - ред.) ХАМАС, военным действиям России на Украине", - говорится в распространенном сообщении. Кроме того, в ходе встречи стороны также затронули ситуацию в Тайваньском проливе и другие темы.

https://ria.ru/20231028/ates-1905760551.html

сша

китай

украина

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