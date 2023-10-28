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Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань
Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань - РИА Новости, 28.10.2023
Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И обсудили отношения двух стран, палестино-израильский конфликт,... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T02:59
2023-10-28T02:59
2023-10-28T02:59
сша
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ван и (политик)
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И обсудили отношения двух стран, палестино-израильский конфликт, российскую специальную военную операцию на Украине и ситуацию в Тайваньском проливе, заявили в Белом доме. "Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и министр Ван провели откровенные, конструктивные и содержательные переговоры по ключевым вопросам двусторонних отношений США и Китая, конфликту Израиля и (палестинского движения - ред.) ХАМАС, военным действиям России на Украине", - говорится в распространенном сообщении. Кроме того, в ходе встречи стороны также затронули ситуацию в Тайваньском проливе и другие темы.
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сша, китай, украина, в мире, ван и (политик), джейк салливан, хамас
США, Китай, Украина, В мире, Ван И (политик), Джейк Салливан, ХАМАС
Салливан и Ван И обсудили отношения США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань
Белый дом: Салливан и Ван И обсудили связи США и КНР, Израиль, Россию и Тайвань