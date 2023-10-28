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ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
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00:26 28.10.2023 (обновлено: 01:34 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/voz-1905755377.html
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами в Газе
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами в Газе - РИА Новости, 28.10.2023
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами в Газе
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация полностью потеряла связь со своими сотрудниками, медицинскими РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T00:26
2023-10-28T01:34
воз
врачи без границ
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация полностью потеряла связь со своими сотрудниками, медицинскими учреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в Газе."Мы потеряли связь с нашими сотрудниками в Газе, с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами на местах", - сообщил он в своем аккаунте в соцсети Х.Помимо ВОЗ о потере связи сообщила организация "Врачи без границ"."Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Газе. Мы потеряли контакт с некоторыми нашими палестинскими коллегами на месте событий", - сообщила организация в соцсети Х.Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел также заявила в соцсети Х, что ее организация не может связаться с коллегами в Газе.Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
https://ria.ru/20231027/zalozhniki-1905739417.html
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воз, врачи без границ, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
ВОЗ, Врачи без границ, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками, медучреждениями и партнерами в Газе

Глава ВОЗ заявил о полной потери связи с сотрудниками и медучреждениями в Газе

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация полностью потеряла связь со своими сотрудниками, медицинскими учреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в Газе.
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"Мы потеряли связь с нашими сотрудниками в Газе, с медицинскими учреждениями, работниками здравоохранения и другими гуманитарными партнерами на местах", - сообщил он в своем аккаунте в соцсети Х.
Помимо ВОЗ о потере связи сообщила организация "Врачи без границ".
"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Газе. Мы потеряли контакт с некоторыми нашими палестинскими коллегами на месте событий", - сообщила организация в соцсети Х.
Исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел также заявила в соцсети Х, что ее организация не может связаться с коллегами в Газе.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что услуги связи и интернета перестали работать в секторе Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
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ВОЗВрачи без границВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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