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Сийярто высоко оценил уровень заполненности венгерских газохранилищ - РИА Новости, 28.10.2023
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05:10 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/vengriya-1905768527.html
Сийярто высоко оценил уровень заполненности венгерских газохранилищ
Сийярто высоко оценил уровень заполненности венгерских газохранилищ - РИА Новости, 28.10.2023
Сийярто высоко оценил уровень заполненности венгерских газохранилищ
Газохранилища Венгрии заполнены и голубого топлива в них точно хватит на семь месяцев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T05:10
2023-10-28T05:10
болгария
венгрия
сербия
петер сийярто
румен радев
газпром
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Газохранилища Венгрии заполнены и голубого топлива в них точно хватит на семь месяцев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. "Мы знаем, что наши газовые хранилища абсолютно заполнены. А запаса газа хватит точно на семь месяцев. Это только запасы газа – мы не говорим о газе, поступающем в страну с других направлений (не через Болгарию – ред.)", - сказал Сийярто. Министр назвал неприемлемым шаг Болгарии, которая 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. По словам министра, это несправедливый и враждебный шаг со стороны болгарских властей. "И поэтому мы сейчас изучаем правовые аспекты этого вопроса. Мы уже обсуждали этот вопрос с Европейской комиссией, поскольку считаем, что это постановление абсолютно противоречит европейскому законодательству и европейским правилам, которые должны применяться в вопросах энергоснабжения и безопасности", - рассказал он. "Мы обсуждали этот вопрос и с "Газпромом", чтобы его преодолеть. Тем временем мы получаем обнадеживающие сигналы из Болгарии о том, что многие не согласны с этим регулированием. Так что это такая неловкая ситуация, когда не знаешь, чем она закончится", - указал он. Между тем президент Болгарии Румен Радев направил прошение в конституционный суд с просьбой пересмотреть тарифы, которые страна ввела на импорт и транзит российского газа через Болгарию. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
https://ria.ru/20231017/gaz-1903428772.html
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болгария, венгрия, сербия, петер сийярто, румен радев, газпром
Болгария, Венгрия, Сербия, Петер Сийярто, Румен Радев, Газпром
Сийярто высоко оценил уровень заполненности венгерских газохранилищ

Сийярто: газохранилища Венгрии полны, запасов в них точно хватит на семь месяцев

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Газохранилища Венгрии заполнены и голубого топлива в них точно хватит на семь месяцев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.
«
"Мы знаем, что наши газовые хранилища абсолютно заполнены. А запаса газа хватит точно на семь месяцев. Это только запасы газа – мы не говорим о газе, поступающем в страну с других направлений (не через Болгарию – ред.)", - сказал Сийярто.
Министр назвал неприемлемым шаг Болгарии, которая 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. По словам министра, это несправедливый и враждебный шаг со стороны болгарских властей.
"И поэтому мы сейчас изучаем правовые аспекты этого вопроса. Мы уже обсуждали этот вопрос с Европейской комиссией, поскольку считаем, что это постановление абсолютно противоречит европейскому законодательству и европейским правилам, которые должны применяться в вопросах энергоснабжения и безопасности", - рассказал он.
"Мы обсуждали этот вопрос и с "Газпромом", чтобы его преодолеть. Тем временем мы получаем обнадеживающие сигналы из Болгарии о том, что многие не согласны с этим регулированием. Так что это такая неловкая ситуация, когда не знаешь, чем она закончится", - указал он.
Между тем президент Болгарии Румен Радев направил прошение в конституционный суд с просьбой пересмотреть тарифы, которые страна ввела на импорт и транзит российского газа через Болгарию.
Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Венгрия и Сербия пообещали Болгарии ответ на поднятие платы за транзит газа
17 октября, 18:13
 
БолгарияВенгрияСербияПетер СийяртоРумен РадевГазпром
 
 
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