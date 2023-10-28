Сийярто высоко оценил уровень заполненности венгерских газохранилищ
Сийярто: газохранилища Венгрии полны, запасов в них точно хватит на семь месяцев
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. Газохранилища Венгрии заполнены и голубого топлива в них точно хватит на семь месяцев, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто.
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"Мы знаем, что наши газовые хранилища абсолютно заполнены. А запаса газа хватит точно на семь месяцев. Это только запасы газа – мы не говорим о газе, поступающем в страну с других направлений (не через Болгарию – ред.)", - сказал Сийярто.
Министр назвал неприемлемым шаг Болгарии, которая 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. По словам министра, это несправедливый и враждебный шаг со стороны болгарских властей.
"И поэтому мы сейчас изучаем правовые аспекты этого вопроса. Мы уже обсуждали этот вопрос с Европейской комиссией, поскольку считаем, что это постановление абсолютно противоречит европейскому законодательству и европейским правилам, которые должны применяться в вопросах энергоснабжения и безопасности", - рассказал он.
"Мы обсуждали этот вопрос и с "Газпромом", чтобы его преодолеть. Тем временем мы получаем обнадеживающие сигналы из Болгарии о том, что многие не согласны с этим регулированием. Так что это такая неловкая ситуация, когда не знаешь, чем она закончится", - указал он.
Между тем президент Болгарии Румен Радев направил прошение в конституционный суд с просьбой пересмотреть тарифы, которые страна ввела на импорт и транзит российского газа через Болгарию.
Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.