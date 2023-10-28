https://ria.ru/20231028/ukraina-1905890399.html

Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет во вторник

Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет во вторник - РИА Новости, 28.10.2023

Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет во вторник

Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет во вторник, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T20:49

2023-10-28T20:49

2023-10-28T21:13

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ООН, 28 окт - РИА Новости. Заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации на Украине пройдет во вторник, сообщило постпредство Бразилии, председательствующее в Совбезе. "В 10.00 (17.00 мск) 31 октября по просьбе Эквадора и Франции мы встретимся для проведения заседания по гуманитарной ситуации на Украине. С докладом выступит директор координационного отдела УКГВ Рамеш Раджасингхам", - сказано в сообщении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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